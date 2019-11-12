За два-три роки нове житло в Україні здорожчає вдвічі

У найближчі два-три роки вартість житла в новобудовах України може зрости вдвічі. Для потенційних інвесторів сьогодні вдалий час для придбання нерухомості.

Таку думку на III Residential Development Forum висловив старший партнер юридичної фірми TOTUM Юрій Хапко, повідомляє БІЗНЕС.

"У 2019 році ціни на первинному ринку фактично досягли своєї мінімальної позначки. У цілому, покупцям вигідно вкладати, інвестувати з перспективою росту. Аналітики сходяться на тому, що зростання ціни буде і не тільки спекулятивне, а й в плані капіталізації. Об’єкти, які зараз можна придбати за тисячу доларів за квадратний метр, у найближчі роки коштуватимуть вдвічі дорожче", – прогнозує Хапко.

Підбиваючи підсумки 2019 року, експерт зазначив, що перше півріччя характеризувалось тотальним очікуванням. "Багато угод відтерміновувалися в часі, не ухвалювалися рішення з приводу придбання, інвестування, старту нових проєктів, хоча напрацювання були ще на кінець літа минулого року", – розповідає Хапко.

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Рухаємось далі

Осінь, нова влада та активна діяльність уряду – все це, на його думку, розворушило ринок нерухомості. Щодо житла, то воно демонструє певні темпи росту, але це умовний зріст, оскільки конкуренція зростає, а маржинальність цього бізнесу та попит суттєво зменшуються. "Що стосується ситуації в Києві, то очікувана навесні зміна влади наразі є головним гальмом для розвитку будівництва. Поки ситуація з місцевою владою не вирішена, робота виконавчих органів фактично паралізована, рішення не приймаються, відповідно, це негативно позначається на ринку новобудов", – наголосив Хапко.

На його переконання, у кінці року ринок первинного житла активується, а в 2020 році відбудуться більш-менш значні для ринку угоди, які з минулого року стояли "на паузі".

Юрист вважає, що новій владі необхідно відрегулювати чіткі правила поведінки місцевої влади, потенційного забудовника та контролера процесу будівництва. Він наголошує, що держава повинна стати гарантом будівництва, а саме його успішного завершення, а контролер (ДАБІ) має дійсно контролювати якість будівництва і цим допомагати, а не шкодити забудовнику. "Все це разом гарантуватиме покупцеві вчасне отримання проінвестованого ним житла", – підсумував Хапко.

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