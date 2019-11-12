Корейці зацікавились інфраструктурними проєктами в Україні

Про це заявив посол Республіки Корея в Україні Кі-чанг Квон під час зустрічі з міністром інфраструктури Владиславом Криклієм, повідомляє БІЗНЕС із посиланням на сайт міністерства.

Кі-чанг Квон зазначив про великий інтерес у морській, залізничній та авіаційній галузях. Посол також висловив сподівання на розширення співробітництва у сфері інфраструктури між нашими країнами.

У свою чергу, Криклій зауважив, що Мінінфраструктури вже має досвід успішного співробітництва з корейськими компаніями та прагне його розширити. "Ми маємо амбітні цілі щодо втілення великих концесійних проєктів в морській, залізничній, авіаційній та дорожній галузях. Ми радо запрошуємо корейські компанії взяти участь у концесійних конкурсах. Зі своєї сторони ми готові надати всю необхідну допомогу і сприяння компаніям-учасникам, та звести всі бюрократичні бар’єри до мінімуму. Україна та інфраструктура відкриті до світових інвесторів та інвестицій", – сказав міністр.

Під час зустрічі сторони обговорили питання двостороннього співробітництва в залізничній, авіаційній, морській та річковій галузях, а також можливості для інвестицій в інфраструктурні проєкти в Україні.

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