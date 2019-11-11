Сервіси "ПриватБанку" дали збій через китайську "чорну п'ятницю"

Сьогодні, 11 листопада, у роботі електронних сервісів "ПриватБанку" стався збій — клієнти скаржилися на роботу додатку, банкоматів і терміналів.

Про це повідомили у пресслужбі фінустанови, інформує БІЗНЕС з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У зв'язку з початком розпродажів на AliExpress зафіксовано значне навантаження на процесинг, що в кілька разів перевищує стандартний об'єм до 30 тис. платежів в хвилину. Чергу платежів банк обробляє в максимально можливому таймінг", — повідомили в "ПриватБанку".

Водночас китайська Alibaba Group повідомила, що за неповну добу реалізувала товарів на $38,4 млрд. При цьому в першу годину після старту продажів компанія заробила на всіх своїх майданчиках $12 млрд. Порівняно з минулорічними результатами, продажі зросли на 32%.

Нагадаємо, за даними "Укрпошти", кількість українських замовлень з китайського торговельного майданчика AliExpress за січень-жовтень 2019 року зросла на 70%.

Довідка: Singles' Day (День холостяка_ — китайське сучасне свято, яке відзначається 11 листопада. Ця дата була обрана тому, що число "1" нагадує самотню особу.

В останні роки багато китайських торговельних центрів почали присвячувати цій даті свої розпродажі. Тому китайський "День холостяка" — це своєрідний аналог американської "чорної п'ятниці".