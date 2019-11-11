business head ads

Про проблему довгобудів: що варто врахувати…

Назар Бенч

У пошуках економічного прориву — 2

Володимир Чеповий

Де взяти ідею для бізнесу та…

Ярослав Цвіркун

Що зробить Київ по-справжньому інноваційним містом?

Андрій Рижиков

У пошуках економічного прориву

Володимир Чеповий

#1210. Прибуткова безвідповідальність

Сергій Позняк

Нагляд для СБУ: служба по-новому

Віктор Шульга

ТОП 5 причин, чому вам можуть…

Ярослав Цвіркун

"АрселорМітал" і British American Tobaco —…

Сергій Фурса

11
Пн., лист.
22 Нові матеріали

Сервіси "ПриватБанку" дали збій через китайську "чорну п'ятницю"

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Сьогодні, 11 листопада, у роботі електронних сервісів "ПриватБанку" стався збій — клієнти скаржилися на роботу додатку, банкоматів і терміналів.

Про це повідомили у пресслужбі фінустанови, інформує БІЗНЕС з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У зв'язку з початком розпродажів на AliExpress зафіксовано значне навантаження на процесинг, що в кілька разів перевищує стандартний об'єм до 30 тис. платежів в хвилину. Чергу платежів банк обробляє в максимально можливому таймінг", — повідомили в "ПриватБанку".

Водночас китайська Alibaba Group повідомила, що за неповну добу реалізувала товарів на $38,4 млрд. При цьому в першу годину після старту продажів компанія заробила на всіх своїх майданчиках $12 млрд. Порівняно з минулорічними результатами, продажі зросли на 32%.

Нагадаємо, за даними "Укрпошти", кількість українських замовлень з китайського торговельного майданчика AliExpress за січень-жовтень 2019 року зросла на 70%.

Довідка: Singles' Day (День холостяка_ — китайське сучасне свято, яке відзначається 11 листопада. Ця дата була обрана тому, що число "1" нагадує самотню особу.

 В останні роки багато китайських торговельних центрів почали присвячувати цій даті свої розпродажі. Тому китайський "День холостяка" — це своєрідний аналог американської "чорної п'ятниці".

Приватбанк збій День холостяка