Настрої у світовій економіці погіршилися до найнижчого показника з 2009 року — дослідження

Економічний клімат погіршився майже у всіх регіонах світу, світова кон’юнктура продовжує охолоджуватися.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного Мюнхенським інститут економічних досліджень ifo, повідомляє БІЗНЕС із посиланням на DW.

Барометр ділових настроїв у четвертому кварталі 2019 року впав у річному численні з мінус 10,1 до мінус 18,8 пункта. Всього в опитуванні брали участь 1230 експертів зі 117 країн.

"Світова кон’юнктура продовжує охолоджуватися. Експерти прогнозують значно слабше економічне зростання в світовій торгівлі, ослаблення приватного споживання та зниження інвестицій", — заявив глава ifo Клеменс Фюст.

За словами Фюста, експерти помітно песимістичніше оцінюють і поточну ситуацію, і перспективи у зв’язку з торговельними конфліктами і такими ризиками, як Brexit. "Економічний клімат погіршився майже у всіх регіонах", — зазначив глава ifo.

Наголошується, що настрої у світовій економіці погіршилися до найнижчого показника з кризового 2009 року.

При цьому в країнах з динамічною економікою песимістично оцінюється в першу чергу поточна ситуація, а в індустріальних країнах — перспективи на найближчі місяці.

Нагадаємо, глава МВФ назвала головну загрозу для світової економіки.