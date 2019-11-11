Українці отримують найбільше грошових переказів зі США

У 2019 році найбільше грошових переказів українці отримали зі США – понад 17%.
.Про це заявив заступник керівника напрямку "Міжнародні перекази" "ПриватБанку" Марія Страшко, інформує БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу банку.
За даними "ПриватБанку", частка якого в загальному обсязі виплат грошових переказів у країні становить 49,8%, порівняно з 2018 роком частка Америки в рейтингу країн-донорів зросла на 3%.
"Другим у рейтингу країн-донорів переказів залишається Ізраїль (14%, 114 млн доларів США), на третьому місці опинилась Італія (9%, 78 млн доларів США). У п’ятірці країн-лідерів з відправки в Україну грошових переказів також закріпилися Росія (8%, 69 млн доларів США) і Польща (7%, 56 млн доларів США)", – повідомили у "ПриватБанку".
Відправляють гроші за кордон українці найчастіше в Росію (28%, 49 млн доларів США), Грузію (11%, 19 млн доларів США) та Азербайджан (7%, 11 млн доларів США).
За даними банку, вперше до п’ятірки найбільших реципієнтів валютних переказів з України цього року потрапили Китай та Узбекистан, частка яких становить 6% і 5% відповідно. Його частка на ринку надсилання переказів за кордон у 2019 році збереглася на рівні 62%.
Нагадаємо:
- За дев'ять місяців 2019 року через системи переказу коштів в межах України переказано майже 140 млрд грн або $5,3 млрд в еквіваленті.
- За 2018 рік до України за допомогою міжнародних платіжних систем надійшло грошових переказів на суму $ 2,3 млрд (близько 58 млрд грн за курсом НБУ).
- За даними Світового банку, перекази в Україну від трудових мігрантів за 2018 рік сягнули $14 млрд доларів, що на 19% перевищує показник 2017 року.