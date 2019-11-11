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Пн., лист.
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Українці отримують найбільше грошових переказів зі США

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У 2019 році найбільше грошових переказів українці отримали зі США – понад 17%.

.Про це заявив заступник керівника напрямку "Міжнародні перекази" "ПриватБанку" Марія Страшко, інформує БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу банку.

За даними "ПриватБанку", частка якого в загальному обсязі виплат грошових переказів у країні становить 49,8%, порівняно з 2018 роком частка Америки в рейтингу країн-донорів зросла на 3%.

"Другим у рейтингу країн-донорів переказів залишається Ізраїль (14%, 114 млн доларів США), на третьому місці опинилась Італія (9%, 78 млн доларів США). У п’ятірці країн-лідерів з відправки в Україну грошових переказів також закріпилися Росія (8%, 69 млн доларів США) і Польща (7%, 56 млн доларів США)", – повідомили у "ПриватБанку".

Відправляють гроші за кордон українці найчастіше в Росію (28%, 49 млн доларів США), Грузію (11%, 19 млн доларів США) та Азербайджан (7%, 11 млн доларів США).

За даними банку, вперше до п’ятірки найбільших реципієнтів валютних переказів з України цього року потрапили Китай та Узбекистан, частка яких становить 6% і 5% відповідно. Його частка на ринку надсилання переказів за кордон у 2019 році збереглася на рівні 62%.

Нагадаємо:

Приватбанк Грошові перекази