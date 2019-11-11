У Раді пропонують стимули за добудову проблемних об`єктів

До кінця поточного року у Верховну Раду планується внести законопроєкт щодо запобігання появи незаконних об’єктів та захисту інвесторів.

Про це на III Residential Development Forum повідомила народна депутатка України, заступниця голови парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк, інформує БІЗНЕС.

За її даними, лише в Києві налічується від 50 до 120 проблемних житлових об’єктів-новобудов. А загалом в Україні кількість потерпілих сягає 200 тис. родин.

"Законопроєкт щодо запобігання появи незаконних об’єктів наразі доопрацьовується та до нового року буде зареєстрований у Верховній Раді України. Основним нововведенням, спрямованим на запобігання появі нових проблемних об’єктів будівництва, є запровадження механізму державної реєстрації права власності на об’єкти будівництва та житлові/нежитлові приміщення в них", – повідомила Шуляк.

Вона зазначила, що на першому етапі зміна такого права та корегування технічних характеристик об’єктів відбуватиметься державним реєстратором "вручну". На другому етапі (після запровадження виготовлення матеріалів технічної інвентаризації з використанням Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва з 1 грудня 2021 року) зміна статусу об’єкта та корегування його технічних характеристик здійснюватиметься автоматично шляхом електронної взаємодії у режимі реального часу двох державних інформаційних ресурсів – Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

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"Положення законопроєкту, спрямовані на вирішення існуючих проблем інвесторів, ще на етапі обговорення. За підсумками комітетських слухань Кабінету Міністрів України рекомендовано забезпечити створення робочої групи для розробки такого законопроєкту. Цей документ, перш за все, має врегулювати можливість добудови органами місцевого самоврядування житлових будинків на кошти громадян, у разі неспроможності забудовників продовжувати будівництво. Також необхідно врегулювати питання контролю за дотриманням договірних зобов’язань забудовниками при будівництві", – наголосила Шуляк.

На її думку, в законі варто передбачити можливість звернення постраждалих інвесторів до суду за визнанням права власності на об’єкт самочинного будівництва та земельної ділянки із реєстрацією права власності на об’єкт незавершеного будівництва тощо. Корисним нововведенням, вважає Шуляк, буде також звільнення від сплати пайової участі осіб, які добудовуватимуть проблемний об’єкт тощо. "Це додаткове стимулювання та пільга для об’єктів, які добудовуватимуться вже зараз, адже фактичне повне скасування пайової участі передбачене з 2021 року", – переконана заступниця голови профільного комітету.

20 грудня проєкт закону вже має бути представлений для обговорення.

За її словами, наведення ладу з містобудівною документацією та цифровізація процесів обліку та адміністративних послуг буде реалізовано владою протягом найближчих двох-трьох років.

Крім того, Шуляк зауважила, що із впровадженням параметричного методу в Державних будівельних нормах в українських проєктувальників та забудовників нарешті з’явилася можливість використання інноваційних та сучасних технологій. "Висотне будівництво, смарт-технології та будівельні матеріали за інноваційними технологіями – це все, та багато чого іншого офіційно можливо буде застосовувати в Україні із впровадженням параметричного методу", – сказала нардеп.

Ще одним важливим кроком для ринку стало законодавче скасування з 2021 року пайового внеску, що дасть змогу зменшити витрати забудовників на реалізацію проєкту на суму до 4% від кошторисної вартості житлової будівлі.

Окрім цього, впровадження електронної системи в сфері будівництва та реалізація моделі сучасних адміністративних послуг та дозвільних процедур дає змогу обміну електронними документами, а це, за словами Шуляк, серйозний крок до запровадження сучасних інформаційних технологій і в Україні на законодавчому рівні. "Підвищення ефективності дозвільної системи в будівництві шляхом зниження корупційних ризиків завдяки застосуванню онлайн-підходів дозволить реально боротися з проблемою невмотивованих або за формальними підставами відмов у наданні дозволів на будівництво, що наразі становить 40-55%", – зауважила нардеп.

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