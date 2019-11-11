В Україні вперше за три роки впали продажі техніки та електроніки

Загальний обсяг продажів на українському ринку побутової техніки та електроніки у третьому кварталі 2019-го склав майже 25,3 млрд грн, що на 0,6% менше, ніж за аналогічній період минулого року.

Про це свідчать дані опитування дослідницької компанії GfK Україна, інформує БІЗНЕС.

"Тим не менше, період перших трьох кварталів року зберіг позитивні темпи зростання: в січні-вересні 2019-го обсяг продажів на ринку склав 68,7 млрд грн, що на 6,9% більше у порівнянні з I-III кварталами 2018-го", – повідомили в GfK.

Найбільше зниження у третьому кварталі цього року показав сектор "Офісна техніка" – 4,6%. Найбільш ємний сегмент ринку – "Телекомунікаційне обладнання" за вказаний період просів на 0,7%. Сектори "Фото" та "Мала побутова техніка" були єдиними, які продемонстрували зростання: на 8,2% та 6,7% відповідно.

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Згідно із даними компанії, в річному вимірі негативний показник демонструє лише сектор "нформаційні технології", який за січень-вересень скоротився на 0,1%. А найкраща динаміка зростання спостерігається у сегмента "Мала побутова техніка" (14,6%).

За інформацією GfK, квартальне зниження обсягу продажів на ринку побутової техніки та електроніки в Україні останній раз спостерігалося ще в I кварталі 2016 року (на 5,2%).

Нагадаємо, згідно з даними онлайн-сервісу OLX, 42% пересилок в Україні складає електроніка.