ФОПам пояснили, для яких операцій потрібні касові апарати

Українським підприємцям не треба використовувати касові апарати (РРО), якщо розрахунки за придбаний товар (послугу) оплачуються з рахунку на рахунок без платіжних карток — як безготівково, так і через касу банку.

Про це йдеться у роз’ясненні до закону про застосування РРО, розміщене на сайті Державної податкової служби (ДПС), інформує БІЗНЕС.



"Тобто юристи, консультанти, айтішники, інші самозайняті особи, в тому числі і ті, хто працює на третій групі спрощеної системи оподаткування, не мають застосовувати реєстратори розрахункових операцій, якщо їх клієнти розраховуються з ними виключно у безготівковій формі без застосування платіжних карток і перераховують їм кошти на поточний рахунок банківським переказом. Також РРО не потрібні, якщо клієнт в касі банку вносить готівку для подальшого її зарахування на поточний рахунок продавця", — зазначив голова ДПС Сергій Верланов.

Як зазначається, в цих випадках "спрацьовує" звільнення, передбачене для банківських операцій відповідно до пункту 2 статті 9 закону про застосування РРО.

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Якщо ж розрахунки за товар чи послугу відбулися із використанням банківської платіжної карти, то така операція підпадає під визначення "розрахункової операції". "Це не нова норма: вимоги щодо застосування РРО по операціях із застосуванням платіжних карток діяли і раніше. Втім, ми розуміємо, що існує багато запитань щодо нюансів і практичних аспектів застосування реєстраторів розрахункових операцій при проведенні таких розрахунків. Тому спільно із Міністерством фінансів будемо їх роз’яснювати", — сказав Верланов.

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