У 2020 році прогнозують зростання цін на житло в Західній Україні

У 2020 році ціни на первинне житло на заході України можуть зрости на 10% порівняно із поточним роком.

Такий прогноз наIII Residential Development Forum озвучила керівниця відділу маркетингу будівельної компанії "Вертикаль" (Івано-Франківськ) Олена Хапалова, повідомляє БІЗНЕС.

Зокрема, вона зазначила, що на ринку Івано-Франківська існує дуже висока конкуренція між забудовниками, проте попит досить сталий і прогнозований. Покупець надає перевагу ціновій політиці забудовника, але перемагає на ринку саме та компанія, яка більш креативно та першою виводить на ринок свій новий проектта просуває наявні.

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Експертка повідомила, що у 2019 році прогнозованого рівня продажів, як і падіння ринку, не сталося. "Коливання попиту були пов’язані, перш за все, з довготривалими виборчими процесами, а також зміцненням гривні. Наразі в західноукраїнських містах ситуація досить стабільна і до кінця року ми очікуємо незначне пожвавлення покупців на 5-7% (зокрема, в Івано-Франківську, Львові та Ужгороді)", – зазначила Хапалова.

Вона також зауважила, що зараз немає жодних ознак кризи на первинному ринку житла. Проте, якщо будівництво новобудов у Києві пригальмується, то це, певним чином, вплине на будівельний ринок всієї України. "На відміну від Києва, як осередку гучних скандалів у будівництві, на ринок Івано-Франківська впливає суто політико-економічна ситуація країни та наявність платоспроможного попиту", – підсумовує Хапалова.

За даними експертів, західні регіони країни виживають, переважно, за рахунок заробітчан, які в 2020 році продовжать активно інвестувати в первинну нерухомість, оскільки вважають її найнадійнішим засобом зберегти свої заощадження.

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