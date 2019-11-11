ДБР нагрянуло з обшуками у Держрезерв

Про це у Facebook повідомила заступниця директора ДБР Ольга Варченко, передає БІЗНЕС.

"Саме зараз проводимо санкціоновані судом обшуки та тимчасові доступи до документів у Державному агентстві резерву України. Зокрема, на складах та на одному з підприємств агентства", – повідомила вона.

За словами Варченко, слідчі дії проводяться у зв’язку із виявленням простроченої продукції на складах. "За попередніми даними, внаслідок неналежного виконання своїх обов’язків керівництвом та службовими особами Державного агентства резерву України, на складах накопичились продукти із простроченим терміном зберігання", – написала Варченко.

За попередньою оцінкою, сума збитків становить близько 60,5 млн грн. Щодо службовців Держрезерву відкрили кримінальне провадження за статтею, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.