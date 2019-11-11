Бізнес закликає доопрацювати законопроєкт Геруса щодо енергоринку

Про це інформує БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА).

"Деякі положення законопроєкту викликають занепокоєння і в Європейської Бізнес Асоціації як такі, що порушують зобов’язання України перед інвесторами та, на думку бізнесу, потребують доопрацювання", – йдеться в заяві.

Зазначається, що цим документом пропонується надати повноваження регулятору встановлювати граничні ціни продажу електричної енергії на ринку "на добу наперед", на внутрішньодобовому ринку та на ринку послуг з балансування задля забезпечення рівних правил гри.

Також пропонується надати повноваження Кабміну встановлювати не лише тимчасову заборону чи обмеження на здійснення експорту/імпорту електроенергії, але й тимчасовий дозвіл на здійснення експорту/імпорту електричної енергії.

Крім того, передбачається виключення гарантії держави щодо викупу всього об’єму виробництва електрики на об’єктах з встановленою генеруючою потужністю понад 150 МВт, які виробляють електроенергію з відновлювальних джерел енергії (ВДЕ). Йдеться про надання пріоритету тільки виробникам електроенергії з ВДЕ встановленою генеруючою потужністю до 150 МВт, натомість об’єкти від 150 МВт можуть бути відключені в загальному порядку, а також здійснення відшкодування простою виробників електроенергії з ВДЕ, який стався внаслідок команди від Укренерго, за "зеленим" тарифом/аукціонною ціною тільки для виробників з ВДЕ встановленою генеруючою потужністю до 150 МВт.

"Тобто, фактично, закріплюється можливість не оплачувати за "зеленим" тарифом/аукціонною ціною електроенергію, яка мала бути вироблена об’єктом виробництва електроенергії з ВДЕ з встановленою генеруючою потужністю понад 150 МВт, але не була вироблена, за відповідною командою "Укренерго", – наголосили в ЄБА.

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Експерти Асоціації вважають, що наслідком запровадження вищезазначених норм може бути стягнення з Держбюджету збитків, наприклад, за невідшкодовану вартість електроенергії за "зеленим" тарифом або ж за несвоєчасно сплачені кошти для виробників електроенергії з ВДЕ тощо. Також впровадження даних норм може спричинити репутаційні втрати для іміджу України як ненадійної юрисдикції для іноземних інвесторів та поставити під загрозу подальшу роботу щодо залучення іноземних інвесторів та інвестицій до України.

Європейська Бізнес Асоціація наголошує, що будь-які суттєві зміни в роботі бізнесу слід здійснювати після консультацій та узгодження безпосередньо з бізнесом, а також із міжнародними партнерами – відповідно до взятих Україною зобов’язань. На думку бізнесу, законопроєкт №2236-2 не узгоджується з міжнародними зобов’язаннями України у сфері євроінтеграції.

Тож бізнес-спільнота закликає народних депутатів України провести консультації з Європейською комісією щодо сумісності з положеннями ЄС у сфері функціонування ринку електроенергії, а також із Енергетичним співтовариством з відповідним залученням бізнесу.

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