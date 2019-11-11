Гончарук оприлюднив результати антикорупційних "чисток" у Держгеокадастрі

Прем`єрміністр Олексій Гончарук відсторонив від виконання обов'язків першого заступника начальника Держгеокадастру у Рівненській області Сергія Дубіча через підозри у корупції у відомстві.
Про це очільник уряду повідомив на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.
"Сьогодні відсторонив від виконання обов'язків першого заступника начальника Держгеокадастру у Рівненській області Сергія Дубіча за озвучені депутатом факти корупції у відомстві. Доручив провести перевірку дій пана Дубніча!", — написав Гончарук.
За його даними, загалом з вересня уряд змінив 20 обласних керівників Держгеокадастру. "І звільнятимемо корупціонерів, доки крісло не займе чесна та патріотична людина", — попередив прем`єр.
Крім того, він повідомив, що у проєкті держбюджету-2020 передбачені кошти на розробку сучасної цифрової карти території України. "Це надзвичайно важливо, тому що 28 років до цього у нас не було точного та повного уявлення, якими ресурсами ми володіємо. Люди не знають, яка кількість лісів у нас є, в якій області — які корисні копалини, у нас немає точної карти сільськогосподарських земель. Цією ситуацією з року в рік користувались корупціонери та нечесні люди, які "в сіру" використовували наші з вами ресурси", — зазначив Гончарук.
У зв`язку з цим він поставив Держгеокадастру три першочергових завдання.
"Завдання #1 Держгеокадастру — до кінця 2020 року зробити обліт всієї території України та завершити створення цифрової моделі території України.
Ми вже проводимо обліт Волинської та Львівської областей, щоб сформувати високоточні ортофотоплани з роздільною здастність 1:10 000 – за європейським стандартом.Головний виклик, який перед нами стоїть — об‘єднати реєстр нерухомого майна з державним земельним кадастром.
Завдання #2 – до 1 серпня 2020 року інвентаризувати всю землю, включаючи 10 млн га сільськогосподарських земель державної власності, та внести дані в кадастр, і підготуватись до відкриття ринку сільгоспземель.
Завдання #3 – забезпечити прозорість та оприлюднення рішень територіальних органів Держгеокадастру онлайн", — написав глава уряду.
Нагадаємо:
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23 вересня уряд звільнив керівників Державної архітектурно-будівельної інспекції, Держслужби геології та надр, Держагентства лісових ресурсів та низки інших відомств.
- У жовтні 2019 року Держгеокадастр почав оприлюднювати висновки про розгляд проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.
- На початку листопада у Мінекономіки презентували систему моніторингу використання та обігу землі.