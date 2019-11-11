Замовлення українців з AliExpress зросли на 70%

Кількість українських замовлень з китайського торговельного майданчику AliExpress за січень-жовтень 2019 року зросла на 70%. За вказаний період компанія доставила з Китаю понад 20 млн відправлень.
Про це повідомляє БІЗНЕС із почиланням на пресслужбу АТ "Укрпошта".
Зазначається, що більшість товарів з інтернет-магазинів замовляють українці віком 24-35 років. Найпопулярніші товарні категорії – "телефони та аксесуари", "електроніка", "автотовари".
За даними "Укрпошти", товари з AliExpress мають найбільший попит серед жителів Київської, Дніпропетровської та Харківської областей, куди компанія доставила 56% замовлених українських посилок із Китаю.
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"Стрімке зростання обсягів доставлених відправлень із Китаю ми пов'язуємо із запуском спеціально для AliExpress економ-сервісу доставки без відстеження Cainiao Super Economy для товарів вартістю до $2 і сервісу з частковим відстеженням AliExpress Saver shipping для товарів до $5. Це дало змогу продавцям на AliExpress знизити вартість товарів і пропонувати українському споживачеві безкоштовну доставку.
За даними "Укрпошти", понад 30% китайських відправлень – це товари вартістю до $2.
Нагадаємо:
- "Укрпошта" підвищить з 1 січня 2020 року вартість універсальних послуг із пересилання простої письмової кореспонденції та простих бандеролей на 12,5% для непріоритетних, на 10% – для пріоритетних відправлень.
- Український оператор зв'язку спільно з Alibaba запустили IT Market.