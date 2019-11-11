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Пн., лист.
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Зеленський запропонував українцям земельний референдум (ВІДЕО)

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Законопроєкт про ринок землі передбачатиме, що купувати землі сільськогосподарського призначення після відміни мораторію зможуть тільки українські громадяни та засновані ними компанії.

Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський напередодні розгляду земельних законопроєктів у Верховній Раді, інформує БІЗНЕС.

Глава держави нагадав, що мораторій на продаж сільгоспземель, крім України, діє також в Північній Кореї, Таджикистані, Венесуелі, Кубі та Конго.

За його словами, останні 20 років цим питанням маніпулювали, а "старі політики залякали простих людей, посіяли у їх головах міфи", щоб українці не володіли землею.

 "У будь-якому випадку я розумію, що це питання дуже чутливе для людей… Тому прийнято наступне рішення: між першим та другим читанням у проєкт закону будуть внесені правки, згідно з якими право продавати і купувати землю матимуть лише українські громадяни та українські компанії, засновані виключно українськими громадянами. Іноземці та компанії, які мають серед засновників іноземців, отримають право купувати українські землі тільки у випадку, якщо на це буде дана згода народу України на всеукраїнському референдумі. Відповідний пункт буде міститись у законі", — сказав президент.

Він наголосив, що найближчим часом Верховна Рада розробить та ухвалить закон, який чітко встановить види і механізми референдуму.


 

Нагадаємо:

Володимир Зеленський ринок землі