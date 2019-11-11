Зеленський запропонував українцям земельний референдум (ВІДЕО)

Законопроєкт про ринок землі передбачатиме, що купувати землі сільськогосподарського призначення після відміни мораторію зможуть тільки українські громадяни та засновані ними компанії.
Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський напередодні розгляду земельних законопроєктів у Верховній Раді, інформує БІЗНЕС.
Глава держави нагадав, що мораторій на продаж сільгоспземель, крім України, діє також в Північній Кореї, Таджикистані, Венесуелі, Кубі та Конго.
За його словами, останні 20 років цим питанням маніпулювали, а "старі політики залякали простих людей, посіяли у їх головах міфи", щоб українці не володіли землею.
"У будь-якому випадку я розумію, що це питання дуже чутливе для людей… Тому прийнято наступне рішення: між першим та другим читанням у проєкт закону будуть внесені правки, згідно з якими право продавати і купувати землю матимуть лише українські громадяни та українські компанії, засновані виключно українськими громадянами. Іноземці та компанії, які мають серед засновників іноземців, отримають право купувати українські землі тільки у випадку, якщо на це буде дана згода народу України на всеукраїнському референдумі. Відповідний пункт буде міститись у законі", — сказав президент.
Він наголосив, що найближчим часом Верховна Рада розробить та ухвалить закон, який чітко встановить види і механізми референдуму.
Нагадаємо:
- Прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що ринок землі в Україні планується відкрити з 1 жовтня 2020 року.
- 20 вересня Мінекономіки оприлюднило для обговорення законопроєкт про ринок землі.
- У жовтні Кабмін запустив інформаційний сайт, який ознайомлює громадян із земельною реформою.
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Світовий банк підтримав земельну реформу в Україні, а в ЄБРР закликали не поспішати з відкриттям ринку землі.
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12 листопада Верховна рада України планує розглянути законопроєкти про ринок землі. Урядова ініціатива передбачає, що набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть громадяни України, українські юридичні особи, а також територіальні громади та держава. Законопроєкт № 2178−10 авторства голови комітету з питань аграрної та земельної політики Миколи Сольського та нардепів від "Слуги народу" передбачає, що іноземці та особи без громадянства не можуть ставати власниками сільгоспземлі до 1 січня 2024 року.