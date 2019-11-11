Контрабанда тижня: фура на митниці “містично” полегшала на 11 тонн



Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Їхала собі фура зі Львівського кордону на Рівненську митницю оформлюватись. Автозапчастини, одяг, батарейки і різні інші госпвироби. Дрібний пересорт (неспівпадіння заявленого і виявленого) в такого типу збірному вантажі – це ще пів біди, 890 кг вилучено, протокол складено. Але містичний факт – у Львові на ваги заїхала фура майже 34 т, а до Рівного доїхало 23 т", – додав Нефьодов.

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За його словами, власник вже другий тиждень не може пояснити цю фізичну аномалію. "Неньютоновські теорії інерції, чорна матерія, релятивістська маса, щось там таке…Звісно, навіть і не хочеться думати, що там була повна фура автозапчастин, а частина стала одягом в процесі…", – іронізує Нефьодов.

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