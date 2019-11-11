Контрабанда тижня: фура на митниці “містично” полегшала на 11 тонн

Керівник державної митної служби України Максим Нефьодов розповів про нові факти контрабанди.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.
"Їхала собі фура зі Львівського кордону на Рівненську митницю оформлюватись. Автозапчастини, одяг, батарейки і різні інші госпвироби. Дрібний пересорт (неспівпадіння заявленого і виявленого) в такого типу збірному вантажі – це ще пів біди, 890 кг вилучено, протокол складено. Але містичний факт – у Львові на ваги заїхала фура майже 34 т, а до Рівного доїхало 23 т", – додав Нефьодов.
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За його словами, власник вже другий тиждень не може пояснити цю фізичну аномалію. "Неньютоновські теорії інерції, чорна матерія, релятивістська маса, щось там таке…Звісно, навіть і не хочеться думати, що там була повна фура автозапчастин, а частина стала одягом в процесі…", – іронізує Нефьодов.
Нагадаємо:
- 9 липня 2019 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про протидію контрабанді і корупції на митниці.
- Державна митна служба розробила законопроєкт, який передбачає криміналізацію нелегального ввезення підакцизних товарів.
- Кабінет міністрів вирішив відкласти розгляд законопроєкту про посилення відповідальності за контрабанду.