В Україні забудовники мають викласти щонайменше 30-60% від собівартості будівництва

Для реалізації проєкту житлового будівництва залежно від класу та обсягів будівництва девелоперській компанії потрібно вкласти щонайменше 30-60% від собівартості будівництва. Часи, коли забудовники могли будувати лише за рахунок залучених коштів інвесторів, минули.

Про це на III Residential Development Forum заявила керуюча партнерка бізнес-асоціації RED Community Тетяна Шульга-Забєльська, повідомляє БІЗНЕС.

"На сьогодні для стабільного девелопменту та запобігання будь-яких кризових явищ, забудовник повинен мати власну фінансову базу ("фінансове плече"), щоб інвестувати в проєкт", – зазначила експерт.

Наразі в Україні будується понад 2000 житлових комплексів. Лідером за кількістю ЖК є Київ та Київська область – близько 330 об’єктів будівництва. У Львові зводиться майже 290 комплексів, у Харкові – 121, в Івано-Франківську – 105, у Хмельницькому – 101, у Дніпрі – 86. При цьому попит на житло сьогодні складає лише близько 60-75%.

"Звісно, що такий обсяг будівництва при наявному попит є причиною високої конкуренції забудовників і не лише за ціновими характеристиками. Попит розподілений на ЖК з більш комфортною і функціональною інфраструктурою, технічним наповненням та архітектурними особливостями. Саме тому знання потреб свого покупця, вміння швидко реагувати на його запити, культура комунікації з покупцем стають ключовими для успішної реалізації проєкту", – говорить Шульга-Забєльська.

Вона також зауважила, що окрім суто маркетингової стратегії, на забудовника суттєво впливає політико-економічна ситуація в країні. "Політичні процеси, немотивоване зміцнення гривні на 8-10% по відношенню до долара, призвели до того, що в 2019 році середні показники продажів нового житла знизилися на 20-50% залежно від якості та класу самого об’єкту та його характеристик", – констатує експерт.

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Рухаємось далі

За її прогнозом, у 2020 році триватиме процес перерозподілу існуючого попиту на первинне житло, а також його ймовірне збільшення за рахунок впровадження більш лояльних умов розтермінування, а саме збільшення тривалості безвідсоткового періоду в середньому від 1 до 1,5 років і терміну кінцевого погашення до 40-42 місяців.

"За умови політичної та економічної стабільності, у 2020 році ключовими при реалізації того чи іншого проєкту, разом з лояльними умовами придбання, стануть якісні характеристики майбутнього ЖК: створювані об’єкти інфраструктури, сучасні планування, наявність рекреаційних зон тощо", – каже Шульга-Забєльська.

Нагадаємо, згідно з дослідженням компанії Monitor.Estate та "Українського клубу нерухомості" (UREClub), найбільша частка ризикових об’єктів житлового будівництва зводиться в Одесі – понад 76% (із 161 об’єкта) та в Києві – 55% (із 400 об’єктів).