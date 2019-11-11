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Пн., лист.
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Завод Ахметова-Новинського відновлює поставки вугілля з Росії

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Авдіївському коксохімічному заводу Групи "Метінвест" дозволили поставки вугілля від російської компанії "Северсталь менеджмент".

Про це свідчать дані Міністерства економічного розвитку Російської Федерації, інформує БІЗНЕСз посиланням на "Європейську правду".

Зазначається, що в листопаді 2019 року "Северсталь менеджмент" поставить українському підприємству три види вугільного концентрату виробництва компанії "Воркутауголь" загальним об'ємом 70 тис. т.  З них 10 тис. т — вугілля марки ГЖО, 30 тис. т — марки 1Ж та ще 30 тис. т — марки 2Ж.

Востаннє подібний імпорт здійснювався на початку літа цього року.

Довідка: ПАО "Авдіївський коксохімічний завод" входить в структуру групи "Метінвест". Підприємство випускає 30 видів коксової та хімічної продукції, основним з якої є кокс доменний для металургії. У загальній структурі виробництва АКХЗ доля коксової продукції перевищує 90%.

Продукція заводу поставляється на вітчизняний ринок, а також  експортується в Росію, Польщу, Чехію, Словаччину, Румунію, Туреччину, Єгипет та інші країни.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група "СКМ" Ріната Ахметова (71,24%) і "Смарт-холдинг" Вадима Новинського (23,76%), які спільно керують компанією.

Авдіївський коксохімічний завод