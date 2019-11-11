"Ні розпродажу України": Аграрії перекрили головні автомагістралі країни (ВІДЕО)

В Україні стартувала акція протесту "Ні розпродажу України", учасники якої перекривають найбільші автомагістралі Українина знак протесту проти земельної реформи.
Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Всеукраїнську аграрну раду (ВАР), яка виступає організатором акції.
"На знак незгоди із цинічними діями влади у питанні земельної реформи аграрії вийшли зі своєю технікою до головних автомагістралей країни у 17 точках", – заявили у ВАР.
За її даними, до протесту долучилися сільгоспвиробники у 13 регіонах — Вінницькій, Черкаській, Чернігівській, Тернопільській, Кіровоградській, Миколаївській, Хмельницькій, Житомирській, Одеській, Полтавській, Волинській, Рівненській, Львівській областях.
Нагадаємо:
- Прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що ринок землі в Україні планується відкрити з 1 жовтня 2020 року.
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Світовий банк підтримав земельну реформу в Україні, а в ЄБРР закликали не поспішати з відкриттям ринку землі.
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