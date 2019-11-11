"Ні розпродажу України": Аграрії перекрили головні автомагістралі країни (ВІДЕО)

В Україні стартувала акція протесту "Ні розпродажу України", учасники якої перекривають найбільші автомагістралі Українина знак протесту проти земельної реформи.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Всеукраїнську аграрну раду (ВАР), яка виступає організатором акції.

"На знак незгоди із цинічними діями влади у питанні земельної реформи аграрії вийшли зі своєю технікою до головних автомагістралей країни у 17 точках", – заявили у ВАР.

За її даними, до протесту долучилися сільгоспвиробники у 13 регіонах — Вінницькій, Черкаській, Чернігівській, Тернопільській, Кіровоградській, Миколаївській, Хмельницькій, Житомирській, Одеській, Полтавській, Волинській, Рівненській, Львівській областях.

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