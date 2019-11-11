У Світовому банку назвали дві біди, які гальмують інвестпрограми в Україні

Про це заявила директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен у інтерв'ю ZN.UA, інформує БІЗНЕС.

"Загалом інвестиційні програми реалізовуються в Україні дуже повільно. По-перше, адміністративні перепони в Україні просто непереборні. Досі існує величезна кількість порядків, процедур та експертиз, мало не з радянських часів, які потребують великих обсягів "паперової" роботи і неймовірної кількості підписів під кожним папірцем на усіх етапах виконання. Таких складних бюрократичних практик у більшості країн світу вже немає, вони лишилися лише на пострадянському просторі. І вони майже ніколи не допомагають виконанню проєктів, але гарантовано заважають, бо забирають дуже багато часу. Саме тому для України питання дерегуляції та спрощення адміністративних процесів — одне з першочергових", — наголосила Кахконен.

Ще однією величезною проблемою України вона вважає корупцію. "Україні досі багато корупції. І ця корупція впливає і на наші інвестиційні програми. Світовий банк має нульову толерантність до корупції, тож як тільки нам стає відомо про корупційні правопорушення під час реалізації наших проєктів, ми цю реалізацію призупиняємо і починаємо розслідування. Оскільки таке відбувається досить часто, особливо на етапі закупівель, це суттєво гальмує реалізацію наших проєктів. Через ці дві причини реалізація наших інвестиційних програм дійсно рухається дуже повільно", — каже директор Світового банку.

Вона зазначила, що останні три роки Світовий банк намагався знайти інструменти, які допомогли б пришвидшити реалізацію інвестпрограм. "Але поки що не можемо похвалитися результатом. І це трагедія, бо через бюрократію та корупцію уряд України щороку не використовує мільярдів доларів від інвестиційних проєктів. Гроші, які вже ухвалені міжнародними партнерами і за які можна було б будувати дороги, оновлювати водоканали та споруджувати лікарні, не приходять в Україну", — сказала Кахконен.

Водночас, за її словами, зразковим є програма, що забезпечує доступ до фінансування малому та середньому бізнесу. Вона працюватиме в Україні ще три роки. "І, зважаючи на це, темпи його виконання, навпаки, є дуже хорошими. Власне, ми розраховуємо, що якраз за цією програмою усі кошти буде вибрано ще до її завершення. Та, на жаль, ця програма є винятком", — додала директор Світового банку.

Нагадаємо, у вересні 2019 року Світовий банк заявив про намір розширити портфель інвестиційних проєктів в Україні та започаткувати нові енергетичні проєкти.