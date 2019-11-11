Три держбанки України не готові до приватизації — Світовий банк

Державні українські банки "Ощадбанк", "Приватбанк" та "Укрексімбанк" поки не готові до приватизації через велику кількість непрацюючих кредитів.

Про це заявила директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен у інтерв'ю ZN.UA, інформує БІЗНЕС.

Вона зазначила, що з усіх держбанків "Укргазбанк" досяг найкращих результатів на шляху перетворень. На її думку, частку держави в банківському секторі необхідно скорочувати якнайшвидше. "І уряд це розуміє. Однак поки що три інші державні банки не готові до приватизації. Їх треба реформувати, і, головне, їм треба вирішити їх проблеми із непрацюючими кредитами, яких на балансах цих трьох банків дуже багато. Рівень цих непрацюючих кредитів в "Ощадбанку", "Приватбанку" та "Укрексімбанку" надто високий — у середньому 65–70% від загального кредитного портфеля...Тому що потенційні інвестори, які могли б увійти в капітали цих банків, не зацікавлені у приватизації фінустанов із кредитними портфелями такої якості", – каже Кахконен.

Вона вважає, що для вирішення цієї проблеми Кабмін має ухвалити постанову, яка б "розв'язала руки керівництву державних банків в роботі з цим кредитним портфелем і дозволила їм використовувати всі можливі інструменти".

"Бо реструктуризація цих непрацюючих кредитів буде складним процесом. За нашими оцінками, вона потребуватиме використання дуже різних інструментів: списання, продажу на аукціонах, різних реструктуризацій тощо", — додала директор Світового банку.

Нагадаємо, згідно з Програмою дій, Кабмін хоче у наступні п'ять років зменшити частку держави в банківському секторі до рівня 20%.