За вихідні: Ринок землі, запуск реформ і харчовий меморандум

Мораторій на перевірку ФОПів і масштабна приватизація: Зеленський дав старт реформам

Президент Володимир Зеленський підписав указ "Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави".

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу глави держави.

У документі йдеться про заходи, спрямовані на продовження структурних економічних реформ, запровадження додаткових механізмів для прискорення соціально-економічного розвитку України, підвищення рівня добробуту населення, гармонійного розвитку регіонів, впровадження європейських стандартів життя, зміцнення держави.

Зокрема, до кінця року Кабміну доручено розробити та внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт про створення умов для функціонування конкурентного ринку залізничних перевезень в Україні та покращення якості й доступності відповідних послуг.

Також йдеться про законопроєкти щодо функціонування внутрішнього водного транспорту, управління відходами, протидії незаконному видобутку бурштину, погашення заборгованості на оптовому ринку електроенергії, що утворилася до 1 липня 2019 року.

Крім цього, йдеться про лібералізацію діяльності у сфері виробництва спирту етилового та лібералізації трудових відносин і оновлення законодавства про працю.

Також, згідно з указом, до кінця 2019 року очікується розробка законопроєктів щодо введення дворічного мораторію на проведення перевірок ФОПів та пом’якшення їхньої відповідальності за порушення порядку подання звітності.

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Уряд до кінця поточного року повинен розробити та затвердити план заходів щодо підвищення позицій України в рейтингу Світового банку "Ведення бізнесу" (Doing Business) та завершити процедуру відокремлення діяльності з транспортування природного газу від діяльності з його видобутку та постачання і створення незалежного оператора ГТС України.



До 31 грудня 2019 року Кабмін має забезпечити початок масштабної приватизації, зокрема визначення 5 об’єктів великої приватизації. Крім того, згідно з указом, до кінця року має бути забезпечена підготовка до запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення, зокрема включно зі створенням електронного реєстру інженерів-землевпорядників.



Також уряд повинен забезпечити формування незалежних наглядових рад усіх державних банків, запровадити до кінця поточного року нову сучасну методологію розрахунків прожиткового мінімуму з урахуванням європейських стандартів.

"Настав час": Світовий банк підтримав земельну реформу в Україні

Світовий банк висловив підтримку відкриттю ринку сільськогосподарських земель в Україні.

Про це йдеться у заяві Світового банку, оприлюдненій на його сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

Зазначається, що земельна реформа передбачає, що українські фермери зможуть купувати і продавати землю сільськогосподарського призначення, а також матимуть можливість інвестувати та диверсифікувати джерела своїх доходів, а власники землі зможуть отримати належний їм прибуток за свій актив.

"Це піде на користь всім фермерам — малим, середнім та великим, так і землевласникам. Реформа підвищує рівень життя українського народу шляхом розкриття сільськогосподарського потенціалу країни", — вважають у Світовому банку.

За його даними, реформа включає заходи для обмеження концентрації землі в одних руках, припинення рейдерських атак і надання фінансової допомоги малим фермерам. "Двох десятиліть закритого ринку та непрозорості, що стимулює корупцію, вистачило всім — настав час земельної реформи", — переконані у Світовому банку.

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"Візьмім паузу": В ЄБРР закликають Україну не поспішати з відкриттям ринку землі

Швидке впровадження земельної реформи в Україні може призвести до незворотніх наслідків.

Таку думку під час Київського міжнародного економічного форуму 9 листопада висловив провідний директор Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) з питань країн Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне, інформує БІЗНЕС.

"Мантра, яку ми постійно чуємо, в тому числі чули і в Маріуполі [на інвестиційному форумі] минулого тижня, — "нам потрібно поспішати, зробити все якомога швидше, так, будуть помилки, але потім ми їх виправимо". Земельна реформа — таке місце, де не можна допускати помилки, вони будуть незворотні. Візьмім паузу, подумаємо і зробимо все поступово і правильно. І збережемо права малих фермерів. Збережімо права невеликих господарств і фермерів, бо саме на них треба звернути особливу увагу", — заявив Патроне.

Згодом він додав, що відкриття ринку землі — це "історична можливість" для України. "Ось чому ми хочемо переконатися в тому, що він [ринок землі] був реалізований правильно, і були виконані правильні гарантії. Українці заслуговують на те, щоб мати прозорий і чесний ринок сільськогосподарських земель і бути захищені від корупції і зловживань", — написав він у Facebook за підсумками зустрічі з міністром розвитку економіки України Тимофієм Миловановим.

Нагадаємо, 12 листопада Верховна Рада планує розглянути законопроєкт про ринок землі.

"Центренерго" готують до приватизації — Гончарук

Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго" перебуває в топ-пріоритеті Кабінему міністрів на приватизацію.

Про це під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі (КМЕФ) заявив прем'єрміністр України Олексій Гончарук, інформує БІЗНЕС.

"У нас в енергетиці повно людей, груп впливу, як контролюють частини системи досі. Ми прийшли до влади на початку осені, і задача номер один –підготувати країну до опалювального сезону, не найкращий м'яко кажучи момент для війни з монополіями. Але, наголошую, що там де ми бачимо безпосередній вплив, який прямо зараз заважає державним інтересам – ми одразу на це максимально швидко впливаємо", – зазначив Гончарук.

Він нагадав, що нещодавно був перезавантажений регулятор на енергетичних ринках. "Вплив оцих "груп вливу" у новому регуляторі принципово менший на мою думку", – сказав прем'єр.

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Гончарук попередив, що люди, які працюють в енергосистемі не на державу, а на приватні інтереси, будуть замінені.

"У "Центренерго" дуже довго крали і знищували це підприємство, як наслідок воно зараз генерує набагто менше, ніж мало би. Ми наростили запаси вугілля, адже ризикували не увійти в опалювальний сезон – це була першочергове завдання", – наголосив очільник уряду.

Він заявив, що наразі "Центренерго" в топ-пріоритеті на приватизацію. "Центренерго" має бути підготовленим до приватизації Фондом держмайна. У Фонді зараз менеджер, який не залеждить від жодного олігарха.. Я хочу, щоб ця компанія була приватизована зовнішнім справжнім іноземним гравцем", – сказав Гончарук.

Нагадаємо:

У січні 2019 року Кабінет міністрів України затвердив перелік об’єктів великої приватизації. Серед компаній, які планується виставити на продаж, – ПАТ "Центренерго", Одеський припортовий завод, Національна акціонерна компанія "Украгролізинг" та інші.

2 жовтня Верховна Рада ухвалила закон, який скасовує перелік об'єктів, що не підлягають приватизації.

28 жовтня президент підписав закон про скасування переліку об'єктів заборонених на приватизацію.

Імпорт електрики знизиться до нуля – Герус

З 15 листопада поточного року імпорт електроенергії до України знизиться до нуля.

Про це у Facebook повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, інформує БІЗНЕС.

"Диспетчери вже декілька днів обмежують імпорт електроенергії до мінімального рівня, в окремі години він складає менше 50 МВт (при загальному споживанні 15 000 – 20 000 МВт). Думаю, з 15 листопада такий імпорт знизиться до нуля, бо імпортери вже наїлися збитків", – написав Герус.

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Світлу бути?

Він повідомив, що у ніч на 11 листопада запускається ще один блок на 1000 Мвт Хмельницької АЕС і в роботі буде 12 блоків із 15 (станом на початок вересня було 9 із 15).

Нагадаємо, за даними Андрія Геруса, за час роботи нової моделі ринку електроенергії у жовтні-листопаді тариф на електроенергію для непобутових споживачів Об’єднаної енергосистеми України знизився на 40-45 коп, або на 15-17% порівняно з липнем.

Понад 70 країн домовилися зменшувати кількість харчових відходів

Понад 70 країн зобов'язалися докласти більше зусиль для скорочення кількості харчових продуктів, які псуються в результаті поганого охолодження.

Відповідне зобов’язання країни підписали 9 листопада на щорічній нараді Монреальського протоколу, яка відбувалась у Римі, повідомляє БІЗНЕС з посилання на Gulf Today.

Зокрема, таку ініціативу підтримали США, Китай, члени Європейського союзу, країни Америки, Африки та Азі.

Зазначається, що посадовці та експерти працюють над регулюванням штучних хімічних речовин, що використовуються в системах охолодження і кондиціонування повітря.

На їхню думку, розробка досконаліших методів зберігання і транспортування продуктів в холодному стані дозволить скоротити кількість відходів. Водночас поліпшення охолодження допоможе скоротити викиди парникових газів і шкідливих газів, що використовуються в системах охолодження і кондиціонування повітря.

Зазначається, що погане охолодження призводить до втрати близько 9% продуктів, які швидко псуються, в розвинених країнах і до близько 23% в країнах, що розвиваються. Загалом у світі псується близько третини продовольства.

Нагадаємо, за даними ООН, щорічно 14% продовольства псується під час зберігання зібраного врожаю і його транспортування.