Бізнесмен Хмельницький презентував штучний інтелект INDAX і назвав Топ-5 трендів майбутнього

Як повідомляє БІЗНЕС, презентація відбулася в рамках Київського міжнародного економічного форуму, який відбувся в українській столиці 8-9 листопада.

Інтернет речей

Ми вже не уявляємо своїх речей без розумного дому, розумні ключі, голосові помічники , різноманітні датчики. Все це допомагає ефективно використовувати час, а Інтернет медичних речей допомагає нам бути здоровими. Кожна людина матиме показники свого здоров’я та управляти ними. Діагностика організму буде постійною. Для цього достатньо лише одного годинника на руці. Людину можна буде бачити наскрізь. Ми будемо дізнаватися про хвороби до того, як вони проявляться, а значить люди житимуть довше і в 90 років залишатимуться активними.

Урбанізація

Сьогодні на планеті 31 мегаполіс із населенням понад 10 мільйонів людей. Скоро таких міст буде більше. Коли я народився, на Землі будо більше 3,5 мільярдів людей. Сьогодні – понад 7,5 мільярдів людей, а ще через 50 років нас буде 11 мільярдів людей. 80% людей житимуть у великих містах.

Зміни клімату

Клімат на планеті зміниться. Нас чекає танення льодовиків, урагани, цунамі, засуха, аномальна жара. Середня температура повітря підніметься до +35 градусів. У Парижі влітку становитиме +50.

Але головна загроза – забруднення планети. Земля, океан, космос завалені сміттям, багато видів тварин просто зникнуть. Чисте повітря і питна вода стали розкішшю для людини.

Роботизація

Багато хто боїться наслідків роботизації. У найближчі 10 років 75 млн робочих місць зникнуть. Робот значно продуктивніший і виносливіший, ніж кожен з нас. Він здатен працювати 24/7 і завжди бути в хорошому настрої. Машини вже добре вміють розпізнавати обличчя, голоси та емоції людей. Програми здатні вигадати драматичні сюжети, писати статті, створювати музику і картини. Революція 4.0 створює і роботів, і робочі місця для них.

HOMO SAPIENS 2.0

Сама людина генетично зміниться. Внутрішні органи будуть печатати на 3D-принтері, можна буде додати і прибрати гени. багато хто додасть собі ген довголіття. І ми зможемо навіть обрати колір очей своїй дітині.

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Хмельницький переконаний, що людство стоїть на порозі ери штучного інтелекту. "До повстання машин, звичайно, ще дуже далеко, але вже сьогодні комп`ютери здатні обробляти гігантський обсяг даних і виконувати завдання, непосильні людині. Інноваційний парк UFuture не зміг залишитися в стороні від впливу технологій майбутнього. На базі свого інноваційного акселератора ми створити свій штучний – віртуального партнера, бізнес-аналітика і стратегічного радника INDAX", – повідомив бізнесмен.

На думку віртуального радника UFuture, майбутнє за інноваціями, технологіями, малими та середніми підприємствами і кластерним виробництвом. "Саме завдяки їм Україна зможе виробляти більше якісної продукції і замістити імпорт", – вважає INDAX.

Крім того, він прогнозує, що через 50 років у топ-5 найрозвинутіших країн увійдуть Китай, Індія, США, Індонезія і Бразилія. Щодо України, то, на думку віртуального помічника, за наявних темпів розвитку в нашої країн немає шансів потрапити у топ-20 країн з розвинутою економікою у найближчі десятиліття. "Через 25 років Україна досягне сьогоднішнього рівня Польщі, а Польща через 25 років буде на 50 років випереджати Україну", – вважає INDAX.