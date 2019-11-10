business head ads

У пошуках економічного прориву — 2

Володимир Чеповий

Де взяти ідею для бізнесу та…

Ярослав Цвіркун

Що зробить Київ по-справжньому інноваційним містом?

Андрій Рижиков

У пошуках економічного прориву

Володимир Чеповий

#1210. Прибуткова безвідповідальність

Сергій Позняк

Нагляд для СБУ: служба по-новому

Віктор Шульга

ТОП 5 причин, чому вам можуть…

Ярослав Цвіркун

"АрселорМітал" і British American Tobaco —…

Сергій Фурса

Чому відкритий ринок землі знищить половину…

Леонід Центило

10
Нд., лист.
2 Нові матеріали

Бізнесмен Хмельницький презентував штучний інтелект INDAX і назвав Топ-5 трендів майбутнього

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Засновник інвестиційної групи UFuture, співінвестор платформи БІЗНЕС100 Василь Хмельницький назвав топ-5 трендів, які будуть визначати майбутнє людства, а також презентував штучний інтелект, створений на базі акселератора інноваційного парку.

Як повідомляє БІЗНЕС, презентація відбулася в рамках Київського міжнародного економічного форуму, який відбувся в українській столиці 8-9 листопада.

Інтернет речей

673 0304049949494

Ми вже не уявляємо своїх речей без розумного дому, розумні ключі, голосові помічники , різноманітні датчики. Все це допомагає ефективно використовувати час, а Інтернет медичних речей допомагає нам бути здоровими. Кожна людина матиме  показники свого здоров’я та управляти ними. Діагностика організму буде постійною. Для цього достатньо лише одного годинника на руці. Людину можна буде бачити наскрізь. Ми будемо дізнаватися про хвороби до того, як вони проявляться, а значить люди житимуть довше і в 90 років залишатимуться активними.

Урбанізація

54 4004959937337374849495558773437738873833

Сьогодні на планеті 31 мегаполіс із населенням понад 10 мільйонів людей. Скоро таких міст буде більше. Коли я народився, на Землі будо більше 3,5 мільярдів людей. Сьогодні – понад  7,5 мільярдів людей, а ще через 50 років нас буде 11 мільярдів людей. 80% людей житимуть у великих містах.

Зміни клімату

4647 3030030933883

Клімат на планеті зміниться. Нас чекає танення льодовиків, урагани, цунамі, засуха, аномальна жара. Середня температура повітря підніметься до +35 градусів. У Парижі влітку становитиме +50.

Але головна загроза – забруднення планети. Земля, океан, космос завалені сміттям, багато видів тварин просто зникнуть. Чисте повітря і питна вода стали розкішшю для людини.

Роботизація

673 3004949498873737373757585

Багато хто боїться наслідків роботизації. У найближчі 10 років 75 млн робочих місць зникнуть. Робот значно продуктивніший і виносливіший, ніж кожен з нас. Він здатен працювати 24/7 і завжди бути в хорошому настрої. Машини вже добре вміють розпізнавати обличчя, голоси та емоції людей. Програми здатні вигадати драматичні сюжети, писати статті, створювати музику і картини. Революція 4.0 створює і роботів, і робочі місця для них.

HOMO SAPIENS 2.0

74 40404949863636464654665655555

Сама людина генетично зміниться. Внутрішні органи будуть печатати на 3D-принтері, можна буде додати і прибрати гени. багато хто додасть собі ген довголіття. І ми зможемо навіть обрати колір очей своїй дітині.

 Читайте також: У столиці відбувся Київський міжнародний економічний форум 

Хмельницький переконаний, що людство стоїть на порозі ери штучного інтелекту. "До повстання машин, звичайно, ще дуже далеко, але вже сьогодні комп`ютери здатні обробляти гігантський обсяг даних і виконувати завдання, непосильні людині. Інноваційний парк UFuture не зміг залишитися в стороні від впливу технологій майбутнього. На базі свого інноваційного акселератора ми створити свій штучний – віртуального партнера, бізнес-аналітика і стратегічного радника INDAX", – повідомив бізнесмен.

5675 506060697997977777

На думку віртуального радника UFuture, майбутнє за інноваціями, технологіями, малими та середніми підприємствами  і кластерним виробництвом. "Саме завдяки їм Україна зможе виробляти більше якісної продукції і замістити імпорт", – вважає INDAX.

Крім того, він прогнозує, що через 50 років у топ-5 найрозвинутіших країн увійдуть Китай, Індія, США, Індонезія і Бразилія. Щодо України, то, на думку віртуального помічника, за наявних темпів розвитку в нашої країн немає шансів потрапити у топ-20 країн з розвинутою економікою у найближчі десятиліття. "Через 25 років Україна досягне сьогоднішнього рівня Польщі, а Польща через 25 років буде на 50 років випереджати Україну", – вважає INDAX.

 

 

Василь Хмельницький штучний інтелект Київський міжнародний економічний форум тренди