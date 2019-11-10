Підприємці пікетують з`їд "Слуг народу" в Києві

Сьогодні, 10 листопада, український підприємці влаштувати акцію протесту в столичному КВЦ "Парковий", де відбувається з‘їзд партії "Слуга народу".
Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Комітет підприємців України, який виступає організатором акції.
Учасники протесту вимагають скасувати закони №128, 129, які, за їх словами, знищують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності. "Ми мусимо переконати народних депутатів ініціювати законопроэкт, яким скасувати визнати такими, що втратили чинність) Закони №128, 129", — наголошують підприємці.
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Нагадаємо:
- 29 серпня 2019 року у Верховній Раді України зареєстрували два законопроєкти щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг: № 1053 "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" та №1073 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг".
- Члени Української Ради Бізнесу закликали Верховну Раду внести зміни у законопроєкт №1073.
- 20 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкти про кешбек та касові апарати у другому читанні, а президент Володимир Зеленський підписав їх.
- Підприємці протягом вересня-жовтня провели серію протестних акцій проти "фіскального геноциду". Остання відбулася 4 листопада біля Офісу президента, де ФОПи оголосили бойкот "каральним" законам.