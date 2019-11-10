Підприємці пікетують з`їд "Слуг народу" в Києві

Сьогодні, 10 листопада, український підприємці влаштувати акцію протесту в столичному КВЦ "Парковий", де відбувається з‘їзд партії "Слуга народу".

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Комітет підприємців України, який виступає організатором акції.

Учасники протесту вимагають скасувати закони №128, 129, які, за їх словами, знищують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності. "Ми мусимо переконати народних депутатів ініціювати законопроэкт, яким скасувати визнати такими, що втратили чинність) Закони №128, 129", — наголошують підприємці.

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