Мораторій на перевірку ФОПів і масштабна приватизація: Зеленський дав старт реформам

Президент Володимир Зеленський підписав указ "Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави".

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу глави держави.

У документі йдеться про заходи, спрямовані на продовження структурних економічних реформ, запровадження додаткових механізмів для прискорення соціально-економічного розвитку України, підвищення рівня добробуту населення, гармонійного розвитку регіонів, впровадження європейських стандартів життя, зміцнення держави.

Зокрема, до кінця року Кабміну доручено розробити та внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт про створення умов для функціонування конкурентного ринку залізничних перевезень в Україні та покращення якості й доступності відповідних послуг.

Також йдеться про законопроєкти щодо функціонування внутрішнього водного транспорту, управління відходами, протидії незаконному видобутку бурштину, погашення заборгованості на оптовому ринку електроенергії, що утворилася до 1 липня 2019 року.

Крім цього, йдеться про лібералізацію діяльності у сфері виробництва спирту етилового та лібералізації трудових відносин і оновлення законодавства про працю.

Також, згідно з указом, до кінця 2019 року очікується розробка законопроєктів щодо введення дворічного мораторію на проведення перевірок ФОПів та пом’якшення їхньої відповідальності за порушення порядку подання звітності.

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Уряд до кінця поточного року повинен розробити та затвердити план заходів щодо підвищення позицій України в рейтингу Світового банку "Ведення бізнесу" (Doing Business) та завершити процедуру відокремлення діяльності з транспортування природного газу від діяльності з його видобутку та постачання і створення незалежного оператора ГТС України.



До 31 грудня 2019 року Кабмін має забезпечити початок масштабної приватизації, зокрема визначення 5 об’єктів великої приватизації. Крім того, згідно з указом, до кінця року має бути забезпечена підготовка до запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення, зокрема включно зі створенням електронного реєстру інженерів-землевпорядників.



Також уряд повинен забезпечити формування незалежних наглядових рад усіх державних банків, запровадити до кінця поточного року нову сучасну методологію розрахунків прожиткового мінімуму з урахуванням європейських стандартів.