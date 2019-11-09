У Зеленського сказали, коли іноземці зможуть купувати українську землю

Іноземці отримають раво на купівлю ділянок землі в Україні в рамках нового законодавства про земельний ринок через чотири роки.

Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Богдан в ефірі програми "Свобода слова" Савіка Шустера, інформує БІЗНЕС.

За його словами, на першому етапі земельної реформи переважне право на придбання землі матимуть українські громадяни, які хочуть розвивати сільськогосподарське виробництво. "Іноземці будуть брати участь через чотири роки, чотири з чимось", — сказав Богдан.

Він вважає, що земельний законопроєкт дозволить узаконити договір продажу землі та ліквідувати схеми "сірого ринку".

"На сьогоднішній день цей ринок фактично працює "вчорну". Це ринок продажу земель, коли оформлюються неналежні документи, коли селян часто обманюють. Грошей їм не виплачують, бо виплачують якийсь мізер і цим користуються великі компанії. Ми хочемо легалізувати, щоб був офіційний договір. Щоб один українець міг в іншого легально купити землю", — додав глава Офісу президента.

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