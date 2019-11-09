"Україна стільки не вип`є": Засновник T.B.Fruit пояснив, чому орієнтується на Індію та Китай

Компанія T.B.Fruit планує й надалі збільшувати експорт своєї продукції та орієнтуватися на ринки Індії та Китаю.

Про це в межах Київського економічного форуму, який триває в українській столиці, повідомив засновник групи компаній T.B.Fruit Тарас Барщовський, інформує БІЗНЕС.

"Міняється Індія, міняється Китай, міняється нове покоління, яке хоче пити не тільки чай і воду, а хоче пити якісь інші напої. Ми це відчуваємо. Ми бачимо, як змінюється світ у цьому напрямку. Тому наша продукція їде в ці країни", – сказав Барщовський.

На його думку, бренди і споживання ростуть там, де є багато населення, – Китай та Індія.

Бізнесмен зазначив, що в Україні споживання соків на особу становить приблизно 12-15 літрів на рік, в Європі – 35-40 літрів, а в Китаї – 3 літри. "Ми виробляємо більш ніж 12% світового ринку концентрованих соків. Україна стільки не вип`є...Наша [експортноорієнтована] модель буде працювати до тих пір, поки ми будемо в сировинній зоні", – заявив Барщовський, говорячи про майбутнє своєї компанії.

Довідка: T.B.Fruit є вертикально-інтегрованою міжнародною групою компаній із замкненим циклом виробництва (вирощування сировини-переробка-транспортування).

До складу Групи входять власні садові угіддя, 7 заводів з переробки фруктів та овочів (Україна, Польща, Молдова), а також транспортно-логістичний та інжиніринговий бізнеси.

T.B.Fruit – лідер українського ринку та провідний за потужністю виробник концентрованих соків в Європі.