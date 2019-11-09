ОККО планує покрити всю Україну електрозаправками

Про це в межах Київського економічного форуму, який триває в українській столиці, заявив президент і голова спостережної ради "Концерну Галнафтогаз" (мережа ОККО), співінвестор БІЗНЕС 100 Віталій Антонов, інформує БІЗНЕС.

"Я думаю, що заправка не зміниться по своїй суті — це станція придорожнього сервісу. Тобто філософія "Живеш біля річки — годуйся біля річки, живеш біля дороги — годуйся біля дороги" не зміниться. Це будуть ті ж точки сервісу...Ми бачимо, що зараз не настільки багато електромашин. Все-таки традиційно ще ДВС є у великих кількостях, тому багато хто не ставить у себе електрозаправки. Ми для себе вирішили покрити всю країну електрозаправками", — сказав Антонов, відповідаючи на питання, як виглядатиме автозаправка ОККО післязавтрішнього дня.

При цьому ключовим фактором успіху мережі він назвав місце розташування АЗС. "Це місце, місце і місце. Тому, якщо ми щось і купуємо, то керуємося цим правилом. Все інше приходить тоді, коли ти маєш системне мислення", — сказав бізнесмен.

Читайте також: У столиці триває Київський міжнародний економічний форум

"Зараз, коли я чую, що нащі заправні станції набагато кращі, ніж на Заході, для мене це найкраща оцінка нашої роботи...Ми повинні перескакувати деякі ступені, ми повинні думати про завтрашній день категоріями післязаврашнього дня. Тоді це буде успіх", — додав бізнесмен.

Довідка: "Концерн Галнафтогаз" — провідна українська компанія, основною діяльністю якої є роздрібна реалізація пального та супутніх товарів через мережу заправних комплексів "ОККО". Компанія один із лідерів на ринку нафтопродуктів.

Іншим важливим напрямком діяльності концерну є реалізація споживчих і супутніх товарів в магазинах при АЗК. "Концерн Галнафтогаз" також реалізовує нафтопродукти великим та малим гуртом та надає послуги зі зберігання і транспортування нафтопродуктів для сторонніх юридичних осіб.