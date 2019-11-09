Уряд готує зміни до енергостратегії України

Кабінет міністрів планує закласти у новій енергетичній стратегії України планує закласти логіку розвитку у розрізі і енергетики, і екологічних питань.

Про це в межах Київського економічного форуму, який триває в українській столиці, повідомив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель, інформує БІЗНЕС.

"Ми змінимо енергетичну стратегію. Та енергетична стратегія, яка є у нас на сьогодні, – це стратегія на папері. Вона не відповідає тим реаліям, які є по факту. Що важливо: міністерство є новим, ми закладаємо нову логіку розвитку, зважаючи на об'єднання енергетики та екології. Це революційний крок для України, ми позбуваємося конфлікту ухвалення рішень", – сказав Оржель.

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За його словами, до цього часу Мінприроди та Міненергетики перебували у конфлікті на рівні уряду. "Тепер рішення мають ухвалюватися зважаючи на довгострокові КРІ розвитку", – висловив думку міністр.

Нагадаємо, на початку вересня у Кабміні заявляли про намір найближчим часом переглянути енергетичну стратегію України, а також податки на шкідливі викиди.