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09
Сб., лист.
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Зеленський запропонував Джеку Ма відкрити дослідницький центр в Україні

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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із засновником компанії Alibaba Group Джеком Ма.


Про це повідомляється на сайті глави держави, інформує БІЗНЕС.

Президент зауважив, що має амбітні цілі і плани щодо перезавантаження України. "У нас дуже амбітні цілі. Ми хочемо повністю перезавантажити Україну, щоб у країні з’являлися такі люди, як Ви", – сказав Зеленський під час зустрічі.

Зеленський зазначив, що до влади в Україні прийшли молоді люди, які прагнуть змін і хочуть зробити країну привабливою для інвестування. Президент також розповів про проєкт "Держава у смартфоні" та наголосив, що трансформація України в успішну країну неможлива без цифрових технологій.

Глава держави також висловив зацікавленість у спільних освітніх проектах, зокрема у сфері інформаційних технологій, адже Україна прагне створювати конкурентний ІТ-продукт. Також, на думку Зеленського, Українська держава може запропонувати багато цікавих бізнес-можливостей для інвесторів, зокрема для компанії Alibaba.

Зазначається, що впродовж останніх років в Україні було відкрито понад 100 R&D-центрів відомих глобальних компаній, таких як Samsung, Boeing, Ericsson, Huawei, Oracle, Siemens.

Зеленський запропонував Джеку Ма розглянути можливість відкриття такого центру в Україні для посилення роботи Alibaba у європейському регіоні.

Крім того, президент відзначив, що Україна має одних із найкращих у світі фахівців з data analytics і може запропонувати справді сильну експертизу для створення центру аналізу даних і штучного інтелекту (data analytics and artificial intelligence).

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Нагадаємо, 8 листопада у Києві розпочав роботу шостий Київський міжнародний економічний форум (КМЕФ). Головне питання цьогорічного заходу — майбутнє в мінливому світі. Джек Ма є спеціальним гостем заходу. Зокрема, під час свого виступу він порадив Україні інвестувати в маленькі бізнеси.

Володимир Зеленський Джек Ма