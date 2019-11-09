"Центренерго" готують до приватизації — Гончарук

Про це під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі (КМЕФ) заявив прем'єрміністр України Олексій Гончарук, інформує БІЗНЕС.

"У нас в енергетиці повно людей, груп впливу, як контролюють частини системи досі. Ми прийшли до влади на початку осені, і задача номер один –підготувати країну до опалювального сезону, не найкращий м'яко кажучи момент для війни з монополіями. Але, наголошую, що там де ми бачимо безпосередній вплив, який прямо зараз заважає державним інтересам – ми одразу на це максимально швидко впливаємо", – зазначив Гончарук.

Він нагадав, що недавно був перезавантажений регулятор на енергетичних ринках. "Вплив оцих "груп вливу" у новому регуляторі принципово менший на мою думку", – сказав прем'єр.

Читайте також:

Велика приватизація по-українськи

У столиці триває Київський міжнародний економічний форум

Гончарук наголосив, що люди, які працюють в енергосистемі не на державу, а приватні інтереси будуть замінені.

"У "Центренерго" дуже довго крали і знищували це підприємство, як наслідок воно зараз генерує набагто менше, ніж мало би. Ми наростили запаси вугілля, адже ризикували не увійти в опалювальний сезон - це була першочергова задача", – наголосив Гончарук.

Прем'єр підкреслив, що "Центренерго" в топ-пріоритеті на приватизацію. "Центренерго" має бути підготовленим до приватизації Фондом держмайна. У Фонді зараз менеджер, який не залеждить від жодного олігарха.. Я хочу, щоб ця компанія була приватизована зовнішнім справжнім іноземним гравцем", – сказав Гончарук.

Нагадаємо: