Гончарук назвав умови для ведення комфортного бізнесу в Україні

Україні необхідно виконати три умови для створення комфортних умов для підприємців.
Про це під час виступу на Київському міжнародному форумі заявив прем'єрміністр України Олексій Гончарук, інформує БІЗНЕС.
Прем'єр наголосив, що кабінет міністрів планує зменшити роль держави в економіці, і збільшити роль підприємців. Він пояснив, що комфортні правила для бізнесу - це рівні для всіх умови. Зокрема, він виділив три напрямки, над реалізацією яких працює нинішній уряд.
"Перше — ліквідація монополій. А для цього потрібно створити сильний Антимонопольний комітет та регулятори для ефективної роботи ринку", — переконаний глава уряду.
Другий важливий чинник, на думку Гончарука — відсутність шахрайства і рейдерства. "В міністерстві юстиції минулого уряду було "занадто багато особистих інтересів". Протягом двох місяців роботи нового складу Мін'юсту, кількість заяв від людей, які постраждали від рейдерства, знизилося в рази. Моя мета — щоб заяв взагалі не було", — сказав Гончарук.
Крім того, створення комфортних умов неможливе без перезапуску судової системи. "Можливо, це затягнеться на кілька місяців. Я не сумніваюся, що з кожним днем ситуація буде поліпшуватися ", — заявив Гончарук.
Прем'єр підкреслив, що при хорошій макроекономічної ситуації в країні, створити умови для "комфортного бізнесу" можна досить швидко. "Світ хоче вірити Україні, і ми повинні цю довіру виправдати. Для цього потрібно не боятися і робити рішучі кроки. Нам треба зробити домашнє завдання. У нас фантастична за потеніалом країна. Тут можна зробити набагато більше іноземному інвестору, аніж в їх юрисдикціях. Інвестувати сюди цікаво, питання лише в тому, що тут дуже високі ризики. Були дуже високі ризики. І наше з вами завдання довести, що нам можна вірити. Ми просто повинні почати виконувати контракти як країна і як суспільство. І всередині країни, і назовні. Нам повинні вірити", — підсумував Гончарук.
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