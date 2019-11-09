Гончарук назвав умови для ведення комфортного бізнесу в Україні

Про це під час виступу на Київському міжнародному форумі заявив прем'єрміністр України Олексій Гончарук, інформує БІЗНЕС.

Прем'єр наголосив, що кабінет міністрів планує зменшити роль держави в економіці, і збільшити роль підприємців. Він пояснив, що комфортні правила для бізнесу - це рівні для всіх умови. Зокрема, він виділив три напрямки, над реалізацією яких працює нинішній уряд.

"Перше — ліквідація монополій. А для цього потрібно створити сильний Антимонопольний комітет та регулятори для ефективної роботи ринку", — переконаний глава уряду.

Другий важливий чинник, на думку Гончарука — відсутність шахрайства і рейдерства. "В міністерстві юстиції минулого уряду було "занадто багато особистих інтересів". Протягом двох місяців роботи нового складу Мін'юсту, кількість заяв від людей, які постраждали від рейдерства, знизилося в рази. Моя мета — щоб заяв взагалі не було", — сказав Гончарук.

Крім того, створення комфортних умов неможливе без перезапуску судової системи. "Можливо, це затягнеться на кілька місяців. Я не сумніваюся, що з кожним днем ​​ситуація буде поліпшуватися ", — заявив Гончарук.

Прем'єр підкреслив, що при хорошій макроекономічної ситуації в країні, створити умови для "комфортного бізнесу" можна досить швидко. "Світ хоче вірити Україні, і ми повинні цю довіру виправдати. Для цього потрібно не боятися і робити рішучі кроки. Нам треба зробити домашнє завдання. У нас фантастична за потеніалом країна. Тут можна зробити набагато більше іноземному інвестору, аніж в їх юрисдикціях. Інвестувати сюди цікаво, питання лише в тому, що тут дуже високі ризики. Були дуже високі ризики. І наше з вами завдання довести, що нам можна вірити. Ми просто повинні почати виконувати контракти як країна і як суспільство. І всередині країни, і назовні. Нам повинні вірити", — підсумував Гончарук.

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