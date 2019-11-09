Після зустрічі із Зеленським тютюновиробники відновлюють виробництво

Компанія British American Tobacco відновила виробництво на своїй фабриці у Прилуках із 8 листопада, а фабрика "JTI Україна" у Кременчуці запрацює із 11 листопада.
Відповідні заяви керівники провідних тютюновиробничих компаній зробили після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, інформує БІЗНЕС із посиланням на "Єкономічну правду".
"Не зважаючи на деяку невизначеність із долею закону №1049, але покладаючись на гарантії президента, ми плануємо поступово відновити виробництво в Прилуках, починаючи вже з 8 листопада 2019 року", – заявив Саймон Уелфорд, генеральний директор групи British American Tobacco Україна
За його словами, зустріч "є доброю ознакою того, що діалог між урядом та галуззю призведе до успіху та стабільності економічної системи України".
Директор з корпоративних питань і комунікацій компанії "JTI Україна" Гінтаутас Діргела у свою чергу заявив про відновлення виробництва на фабриці у Кременчуці. "Після продуктивної зустрічі з президентом України ми вирішили повністю відновити виробництво сигарет на фабриці в Кременчуці. З понеділка, 11 листопада, фабрика "JTI Україна" відновить виробництво на всіх лініях", – сказав він.
Нагадаємо:
- 3 жовтня Комітет Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики поспішно підтримав внесену до законопроєкту №1049 поправку №8, яка не пов’язана із темою документу і фактично позбавляє підприємства тютюнової галузі права самостійно визначати ціни на тютюнові вироби, а також вводить примусовий порядок розподілу доходів від реалізації тютюнових виробів між учасниками ринку.
- 4 жовтня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №1049 у другому читанні та в цілому.
- 9 жовтня керівники асоціації Укртютюн, компаній Філіп Морріс Україна, British American Tobacco Україна, Japan Tobacco International Україна, Imperial Tobacco в Україні заявили про можливість скорочення виробництва та подальшого закриття фабрик в Україні через ухвалення Верховною Радою законодавчої норми про державне регулювання торговельної націнки на їхні товари.
- 18 жовтня British American Tobacco зупинила фабрику у Прилуках.
- 23 жовтня Кабінет міністів під час зустрічі з тютюновими компаніями підтримав скасування норми про регулювання цін на тютюновому ринку.
- 4 жовтня Українська асоціація виробників тютюнових виробів "Укртютюн" звернулася до президента України Володимира Зеленського із закликом вилучити із законопроєкту №1049 "тютюнову" правку. Також з відповідним зверненням до президента звернулася ЄБА.