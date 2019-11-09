Після зустрічі із Зеленським тютюновиробники відновлюють виробництво

Компанія British American Tobacco відновила виробництво на своїй фабриці у Прилуках із 8 листопада, а фабрика "JTI Україна" у Кременчуці запрацює із 11 листопада.

Відповідні заяви керівники провідних тютюновиробничих компаній зробили після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, інформує БІЗНЕС із посиланням на "Єкономічну правду".

"Не зважаючи на деяку невизначеність із долею закону №1049, але покладаючись на гарантії президента, ми плануємо поступово відновити виробництво в Прилуках, починаючи вже з 8 листопада 2019 року", – заявив Саймон Уелфорд, генеральний директор групи British American Tobacco Україна

За його словами, зустріч "є доброю ознакою того, що діалог між урядом та галуззю призведе до успіху та стабільності економічної системи України".

Директор з корпоративних питань і комунікацій компанії "JTI Україна" Гінтаутас Діргела у свою чергу заявив про відновлення виробництва на фабриці у Кременчуці. "Після продуктивної зустрічі з президентом України ми вирішили повністю відновити виробництво сигарет на фабриці в Кременчуці. З понеділка, 11 листопада, фабрика "JTI Україна" відновить виробництво на всіх лініях", – сказав він.

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