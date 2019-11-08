Україна має потенціал стати мозком Європи — посол ЄС

Про це під час панельної дискусії "Роль України у світі високих технологій" заявив посол ЄС, голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, інформує БІЗНЕС.

"Україна є годувальницею Європи, але вона ще має потенціал і стати мозком Європи. У вас люди високоосвічені, талановиті. Мозок може не витікати за кордон, а працювати там, де він хоче. Якщо у вас є машини, технології, якщо ви вже можете забезпечувати шатли двигунами ви — вже перебуваєте на найвищому щаблі.Сьогодні Україна має позиціонувати себе як один з найбільших експортерів ІТ-сервісу. Щоб створювати сприятливе бізнес-середовище, потрібно покращувати не маркетингові компанії і сподіватися, що вони вирішать проблеми, а насамперед необхідно боротися з корупцією, що має стати фокусом нового уряду", — заявив Матті Маасікас.

У свою чергу посол Франції в Україні Етьєн де Понсен відмітив, що Україна — це не стільки про агросектор, скільки про ІТ-орієнтацію. "23 тисячі випускників-інженерів мають стати сильною базою для розвитку ІТ-галузі країни, визнаючи успіх не тільки у столиці, а і в Харкові, Львові та Одесі. Треба їх підтримувати, щоб розвиток був не лише в Києві. Крім того, Unit.Сity — приклад того, що ви робите все правильно", — сказав посол і додав, що аби реформувати країну, уряд має мати чіткі правила та цілі для провадження реформ та відстежувати результати щомісяця.

Співзасновниця центру "Trade+" Київської школи економіки Наталія Микольська наголосила, що Україна — це не про індустрії та робочу силу, це про креативних людей. Наше призначення — забезпечити продовольчу безпеку всього світу, розвивати технології та запропонувати креативні рішення, які ще не бачив світ. Місія України — стати глобальним лідером у технологічному світі, а інновації визначать наше майбутнє", — заявила Микольська.

Вона закликала бізнес більше розповідати про успіх України на світовій арені. "Хваліть себе і конкурентів. Про нас має чути світ. Ми вже годуємо Європу, випереджаючи в експорті деякі країни ЄС та починаємо годувати Азію, ми займаємо ніші у Кремнівій долині зі стартапами. Бізнес має розповідати бізнесу про Україну своєю мовою. Лише бізнес, а не політики приведуть потужні інвестиціі в Україну" — переконана Микольська.

Голова правління ради директорів компанії Telesens Int Ltd Едуард Рубін переконаний, що проблема України — це відсутність інтелектуальної власності, ІТ-компанії реалізують продукт в Європі та США, а в Україні беруть лише робочу силу. "Україна не вміє продавати свої продукти на міжнародних ринках, ми не виховали таких фахівців, і це не закладено генетично. Нам треба не боятися себе хвалити та навчатися маркетингу та хай-теку.

Коли іноземні інвестори побачать, що українці вкладають кошти у розвиток бізнесу у власній країні, тоді вони будуть збільшувати і свої інвестиції", — підсумував Едуард Рубін.

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