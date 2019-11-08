Банки занижують ризики споживчого кредитування — Нацбанк

Банківський сектор України є достатньо стійким за поточних макроекономічних умов, проте низка великих банків мають посилити свою стійкість на випадок жорсткої кризи.

Про це свідчать результати щорічної оцінки стійкості, яку проводив Національний банк України (НБУ) з травня 2019 року, інформує БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу регулятора.

Зазначається, що всі банки проходили оцінку якості активів, а 29 банків додатково проходили стрес-тестування.

Оцінка якості активів підтвердила, що загалом банки правильно відображають кредитний ризик за активами. "Здійснені аудиторами коригування розміру кредитного ризику та капіталу майже для усіх банків були мінімальними і обумовлювалося переважно технічними помилками у інформаційних системах банків. Для одного банку було встановлено потребу у капіталі за результатами оцінки якості активів, проте цей банк усунув цю потребу станом на сьогодні", — повідомили в НБУ.

Водночас стрес-тестування показало, що низка банків потребує докапіталізації. Так, за базовим макроекономічним сценарієм для 11 банків виникає потреба у додатковому капіталі на суму 35,2 млрд грн. За несприятливим макроекономічним сценарієм ці ж установи, а також ще 7 банків потребуватимуть вже 73,8 млрд грн.

Крім того, оцінка стійкості виявила, що не всі банки, які активно займаються споживчим кредитуванням, мають консервативні підходи до визначення кредитного ризику. "Вони суттєво недооцінюють можливе погіршення якості кредитного портфеля у разі реалізації несприятливого макроекономічного сценарію. Такі висновки регулятора мають бути враховані банками", — зазначають в Нацбанку.

"Ми їм пропонуємо більш уважно дивитися на цей сегмент, стрес-тестувати його самостійно і згадати власний досвід попередніх двох криз, і подивитися на свою статистику, яким було фактичне зростання непрацюючих кредитів під час кризи 2008-2009 років і під час кризи 2014 року", — додав на брифінгу директор департаменту фінансової стабільності НБУ Віталій Ваврищук

Довідка: Оцінка стійкості проводиться Нацбанком з 2018 року і складається із оцінки якості активів та стрес-тестування. Оцінку якості активів проходили усі банки, крім "Розрахункового центру", який здійснює виключно розрахункові операції.

Стрес-тестування проходили 29 банків, на які сукупно припадає 93% активів банківської системи станом на початок цього року. Стрес-тестування проводилося за двома макроекономічними сценаріями – базовим та несприятливим.