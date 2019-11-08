business head ads

У пошуках економічного прориву — 2

Володимир Чеповий

Де взяти ідею для бізнесу та…

Ярослав Цвіркун

Що зробить Київ по-справжньому інноваційним містом?

Андрій Рижиков

У пошуках економічного прориву

Володимир Чеповий

#1210. Прибуткова безвідповідальність

Сергій Позняк

Нагляд для СБУ: служба по-новому

Віктор Шульга

ТОП 5 причин, чому вам можуть…

Ярослав Цвіркун

"АрселорМітал" і British American Tobaco —…

Сергій Фурса

Чому відкритий ринок землі знищить половину…

Леонід Центило

08
Пт., лист.
17 Нові матеріали

Уряд і бізнес разом повинні будувати репутацію країни – Ніколас Тред

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Українська влада та підприємці повинні разом працювати над репутацією країни.

Про це заявив головний операційний директор консалтингової компанії Reputation Institute Ніколас Тред на панельній дискусії в рамках Київського міжнародного економічного форуму (КМЕФ), інформує БІЗНЕС.

"Головне питання репутаційної кампанії – робити те, що ви обіцяли. На противагу словам мають бути дії міністрів, уряду. Стратегія репутації полягає в тому, щоб визначити, хто такі українці, що таке Україна. Використовуйте цей наратив, щоб змінити наратив, який вже є внутрішньо і зовнішньо. Щоб розробити новий наратив знадобиться півроку-рік. Після цього репутаційний проєкт постійно триває, він не припиняється, над репутацією необхідно працювати завжди. Ще раз наголошую, це не кампанія , це переконання в тому, що ви балансуєте реальність із баченням. А зараз є неспівпадіння між реальністю і баченням України внутрішньо і зовнішньо, і саме це ми намагаємося налагодити. І головне — щоб уряд зустрічався з бізнесом, чув його, співпрацював. Уряд і бізнес мають бути частиною однієї подорожі", – зазначив Тред.

Читайте також: У столиці стартував Київський міжнародний економічний форум 

 

репутація Київський міжнародний економічний форум Ніколас Тред