Уряд і бізнес разом повинні будувати репутацію країни – Ніколас Тред

Про це заявив головний операційний директор консалтингової компанії Reputation Institute Ніколас Тред на панельній дискусії в рамках Київського міжнародного економічного форуму (КМЕФ), інформує БІЗНЕС.

"Головне питання репутаційної кампанії – робити те, що ви обіцяли. На противагу словам мають бути дії міністрів, уряду. Стратегія репутації полягає в тому, щоб визначити, хто такі українці, що таке Україна. Використовуйте цей наратив, щоб змінити наратив, який вже є внутрішньо і зовнішньо. Щоб розробити новий наратив знадобиться півроку-рік. Після цього репутаційний проєкт постійно триває, він не припиняється, над репутацією необхідно працювати завжди. Ще раз наголошую, це не кампанія , це переконання в тому, що ви балансуєте реальність із баченням. А зараз є неспівпадіння між реальністю і баченням України внутрішньо і зовнішньо, і саме це ми намагаємося налагодити. І головне — щоб уряд зустрічався з бізнесом, чув його, співпрацював. Уряд і бізнес мають бути частиною однієї подорожі", – зазначив Тред.

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