Я хочу перетворити UNIT.City у великий зоопарк — Домінік Піоте

Про це він заявив на панельній дискусії "Екосистема розвитку інновацій: найкращі світові практики" в рамках Київського міжнародного економічного форуму (КМЕФ), інформує БІЗНЕС.

Піоте зазначив, що таку пораду йому дав засновник Alibaba Group Джек Ма під час відвідування UNIT.City. "Джек Ма показав мені світло...Він говорив про людей, про таланти, про 160 тисяч технічних розробників, девелоперів в Україні. Це величезна кількість. Чи знаєте ви, наприклад, скільки девелоперів у Кремнієвій долині? — 450 тисяч. Тож у нас 160 тисяч і нам не треба нічого соромитися. Джек Ма сказав в UNIT.City: "Знаєте що, народ, вам треба розбудувати? Вам треба розбудувати зоопарк. Ніхто не хоче, щоб свині були лише зі свинями, курчата лише з курчатами. Якщо у вас задовго курчата з курчатами, а свині зі свинями, у вас буде ферма. А нікому ферма не потрібна. Це нецікаво. Тоді я побачив це світло...Я подумав, дійсно, нам треба розмаїття. Нам треба залучити нові ідеї, створити нову культуру, де люди можуть зазнавати невдач і вчитися на власних помилках", — зазначив Піоте. При цьому він зауважив, що в Україні досі переважає культура, де за помилки соромлять.

"Нам потрібно створити такий собі зоопарк, де всі ми з усього світу зможемо відчути, що Україна — це зручне місце для створення інновацій. Тут дешево, тут добре. У нас гарне тут життя, то нащо нам переїжджати до Кремнієвої долини, коли у вас є 120 тисяч зарплати? Це вступна зарплата, коли ви починаєте працювати в Google...Я хочу перетворити UNIT.City у великий зоопарк", — наголосив СЕО інноваційного парку.

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