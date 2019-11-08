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08
Пт., лист.
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Гончарук доручив новому главі Держгеонадр позбутися корупціонерів та "схематозників"

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Прем`єрміністр України Олексій Гончарук доручив новому голові Державної служби геології та надр Роману Опімаху кардинально змінити механізм роботи служби.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС. 

"Поставив йому [голові Держгеонадр] чітке завдання до кінця року позбутися саботажників, корупціонерів і очільників "схематозів". За два місяці орган повинен стати відкритим, увесь документообіг має бути оцифрований, служба має представити максимальну кількість лотів на прозорих аукціонах. Дозволи на користування надрами мають надаватися в інтересах України, а не окремих "рєшал", які звикли бігати з конвертами по кабінетах", — написав очільник уряду.

 

Нагадаємо:

Олексій Гончарук корупція Держгеонадра