Гончарук доручив новому главі Держгеонадр позбутися корупціонерів та "схематозників"

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Поставив йому [голові Держгеонадр] чітке завдання до кінця року позбутися саботажників, корупціонерів і очільників "схематозів". За два місяці орган повинен стати відкритим, увесь документообіг має бути оцифрований, служба має представити максимальну кількість лотів на прозорих аукціонах. Дозволи на користування надрами мають надаватися в інтересах України, а не окремих "рєшал", які звикли бігати з конвертами по кабінетах", — написав очільник уряду.

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