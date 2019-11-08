Через 1,5 роки в Україні розпочнеться будівництво складських комплексів – експерт

В Україні спостерігається пожвавлення в сегменті складського бізнесу після тривалого періоду стагнації та відсутності вакантних складських площ.

Про це заявив генеральний директор групи логістичних компаній ZAMMLER Віктор Шевченко в ефірі Чорноморської ТРК, інформує БІЗНЕС.

"Мені відомо, що з наступного року почнеться будівництво певних складських площ. Але тут питання масштабів. Я впевнений, що за умови збереження існуючої ситуації, через 1,5 року в Україні складський бізнес покаже зростання і ситуація з вакантністю буде вирішена", — спрогнозував Шевченко.

Він також зауважив, що наразі в Україні немає економічної кризи, про яку всі звикли говорити.

"Піднесення економіки в цілому добре відчутно в логістичному бізнесі, адже, здійснюючи перевезення різноманітних товарів у всіх напрямках, ми можемо бачити загальну картину. З початку 2018 року ми помітили ріст як експортної, так і імпортної діяльності абсолютно різних підприємств у різних напрямках приблизно на 20%", — констатує гендиректор компанії.

Водночас він наголосив, що наразі в Україні надважливо працювати над вирішенням таких питань, як корупція, зниженням кредитних ставок для бізнесу та репутацією на міжнародній арені. "Адже зараз міжнародні компанії та інвестори з великою обережністю ставляться до партнерства з українським бізнесом, відносячи його до умовної ризикової категорії", — зазначив Шевченко.