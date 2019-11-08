Відомий політтехнолог хоче допомогти прорекламувати Україну на весь світ

Віцепрезидент французької компанії Havas SA, відомий політтехнолог, якого ще називають "продавцем президентів", Жак Сегела заявив про готовність допомогти Україні влаштувати світову рекламну кампанію.
Про це він заявив на Київському міжнародному економічному форумі (КМЕФ), який триває в українській столиці, інформує БІЗНЕС.
"Мені здається, що зараз час для вас зробити світову кампанію — не туристичну, не економічну, не якусь спеціалізовану, а зробити повну рекламну кампанію про можливості цієї країни, про джерела цієї країни, про її майбутнє та історію", — вважає Сегела.
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При цьому він заявив про готовність безкоштовно допомогти Україні організувати таку кампанію, оскільки бачить в нашій країні "великий шанс". "Тому що ця країна настільки цікава, настільки неймовірна...Я багато подорожую по світу і не бачив нічого такого, що я бачив 10 хвилин тому. Це було фантастичне шоу. Ми вже не маємо таких зустрічей у Парижі", — заявив він, говорячи про КМЕФ.
Довідка: Havas SA — французька багатонаціональна компанія, що займається рекламою і зв'язками з громадськістю, зі штаб-квартирою в Парижі. Компанія працює більш ніж 100 країнах світу та є однією з найбільших в світі груп з реклами та комунікацій.