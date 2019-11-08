Відомий політтехнолог хоче допомогти прорекламувати Україну на весь світ

Про це він заявив на Київському міжнародному економічному форумі (КМЕФ), який триває в українській столиці, інформує БІЗНЕС.

"Мені здається, що зараз час для вас зробити світову кампанію — не туристичну, не економічну, не якусь спеціалізовану, а зробити повну рекламну кампанію про можливості цієї країни, про джерела цієї країни, про її майбутнє та історію", — вважає Сегела.

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При цьому він заявив про готовність безкоштовно допомогти Україні організувати таку кампанію, оскільки бачить в нашій країні "великий шанс". "Тому що ця країна настільки цікава, настільки неймовірна...Я багато подорожую по світу і не бачив нічого такого, що я бачив 10 хвилин тому. Це було фантастичне шоу. Ми вже не маємо таких зустрічей у Парижі", — заявив він, говорячи про КМЕФ.

Довідка: Havas SA — французька багатонаціональна компанія, що займається рекламою і зв'язками з громадськістю, зі штаб-квартирою в Парижі. Компанія працює більш ніж 100 країнах світу та є однією з найбільших в світі груп з реклами та комунікацій.