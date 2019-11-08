Глава Head про ведення бізнесу в Україні: Проблем не більше, ніж в іншій країні, що розвивається

Йохан Еліаш, CEO компанії Head International GmbH, яка будує завод лиж на Вінниччині, стверджує, що в Україні проблем не більше, ніж в будь-якій іншій країні, що розвивається, або в Китаї.
Про це він заявив на Київському економічному міжнародному форумі, який триває в українській столиці, інформує БІЗНЕС.
Він зазначив, що Україна логістично розташована дуже вигідно, що полегшує роботу з еєвропейськими ринками. "Мене часто запитують, чому ми інвестуємо в Україну? Чи це політично стабільна країна? Я завжди відповідаю, що раніше інвестувати в країну було неможливо, оскільки видатки були досить високі. Їх можна було порівняти з видатками в Західній Європі. Проте з часом стало легше. Більш того, ми помітили, що найбільш привабливими для інвестування з необхідним рівнем заробітної плати стали саме Україна та, можливо, Болгарія", — сказав Еліаш.
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Водночас він вказав на системні проблеми, наприклад, щодо під`єднання до електромереж. "Але нічого такого, чого б нам не вдалося подолати. Якщо ми, наприклад, подивимось на Китай, то там значно більше проблем такого кшталту...Якщо оцінювати загалом (рівень проблем), це, насправді, ми діємо нарівні з будь-якою країною, що розвивається", — сказав глава компанії.
Нагадаємо:
- У вересні 2019 року австрійська компанії Head International Holding GmbH розпочала будівництво заводу з виробництва спортивного спорядження у Вінниці. Згідно з планом, у процесі будівництва українська компанія UBC має перенести заводи Head з Естонії, Чехії, Німеччини, Австрії та Словаччини на один майданчик до Вінниці. Завод планується збудувати протягом 2019–2021 років. Він вироблятиме лижі, лижні кріплення та лижні черевики.
- На початку листопада стало відомо, що компанії Head виставили рахунок за підключення нового заводу до електроенергії на 1,6 млн євро.
- 7 листопада президент України Володимир Зеленський зустрівся з головним виконавчим директором компанії Head з Йоганом Еліашем та запевнив, що захищатиме гроші інвесторів.
Довідка: Head International Holding GmbH — австрійська корпорація, що виробляє спортивне спорядження для зимових видів спорту, тенісу та підводного плавання з аквалангом. Виробництво компанії розташовано в Австрії, Чехії, Болгарії, Китаї. Компанія присутня у 85 країнах світу.