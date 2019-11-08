Глава Head про ведення бізнесу в Україні: Проблем не більше, ніж в іншій країні, що розвивається

Йохан Еліаш, CEO компанії Head International GmbH, яка будує завод лиж на Вінниччині, стверджує, що в Україні проблем не більше, ніж в будь-якій іншій країні, що розвивається, або в Китаї.

Про це він заявив на Київському економічному міжнародному форумі, який триває в українській столиці, інформує БІЗНЕС.

Він зазначив, що Україна логістично розташована дуже вигідно, що полегшує роботу з еєвропейськими ринками. "Мене часто запитують, чому ми інвестуємо в Україну? Чи це політично стабільна країна? Я завжди відповідаю, що раніше інвестувати в країну було неможливо, оскільки видатки були досить високі. Їх можна було порівняти з видатками в Західній Європі. Проте з часом стало легше. Більш того, ми помітили, що найбільш привабливими для інвестування з необхідним рівнем заробітної плати стали саме Україна та, можливо, Болгарія", — сказав Еліаш.

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Водночас він вказав на системні проблеми, наприклад, щодо під`єднання до електромереж. "Але нічого такого, чого б нам не вдалося подолати. Якщо ми, наприклад, подивимось на Китай, то там значно більше проблем такого кшталту...Якщо оцінювати загалом (рівень проблем), це, насправді, ми діємо нарівні з будь-якою країною, що розвивається", — сказав глава компанії.

Нагадаємо:

У вересні 2019 року австрійська компанії Head International Holding GmbH розпочала будівництво заводу з виробництва спортивного спорядження у Вінниці. Згідно з планом, у процесі будівництва українська компанія UBC має перенести заводи Head з Естонії, Чехії, Німеччини, Австрії та Словаччини на один майданчик до Вінниці. Завод планується збудувати протягом 2019–2021 років. Він вироблятиме лижі, лижні кріплення та лижні черевики.

На початку листопада стало відомо, що компанії Head виставили рахунок за підключення нового заводу до електроенергії на 1,6 млн євро.

7 листопада президент України Володимир Зеленський зустрівся з головним виконавчим директором компанії Head з Йоганом Еліашем та запевнив, що захищатиме гроші інвесторів.

Довідка: Head International Holding GmbH — австрійська корпорація, що виробляє спортивне спорядження для зимових видів спорту, тенісу та підводного плавання з аквалангом. Виробництво компанії розташовано в Австрії, Чехії, Болгарії, Китаї. Компанія присутня у 85 країнах світу.