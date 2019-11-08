Засновник Alibaba Group сказав, як прискорити доставку посилок з Китаю

Про це він заявив на Київському міжнародному економічному форумі, який стартував сьогодні в українській столиці, інформує БІЗНЕС.

Зокрема, бізнесмен зізнався, що був розчарований тим фактом, що посилки з Китаю в Україну доставляються протягом 47 днів. "Для того, щоб була доставка з AliExpress в Україну, треба 47 днів. Це, насправді, показники минулого століття. Їх можна поліпшити", — вважає Ма.

Він наголосив, що для розвитку торгівлі з Китаєм Україна треба три складових: розширювати інтернет-покриття, розвивати онлайн-платежі і покращувати логістичну інфраструктуру. Також, на його думку, Україні треба розвивати підприємництво.

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"Три речі, які Україні варто було б розвивати, — інтернет-інфраструктура, логістика та електронні платежі. І ще підприємництво. Якщо ці чотири складові будуть готові, в України з'являться величезний потенціал в інтернеті", — переконаний засновник Alibaba Group.

Нагадаємо, 8 листопада у Києві розпочав роботу шостий Київський міжнародний економічний форум (КМЕФ). Головне питання цьогорічного заходу — майбутнє в мінливому світі. Джек Ма є спеціальним гостем заходу.