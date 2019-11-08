В Україні повністю запустили єдиний реєстр підприємців

Міністерство юстиції України відкрило єдиний реєстр підприємців і компаній у повному обсязі.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Оpendatabot.

Зазначається, що тепер українці зможуть стежити за низкою нових параметрів. Наприклад, з'явилася можливість шукати інформацію за номером реєстрації фізособи-підприємця (ФОП).

За словами фахівців, тепер український реєстр бізнесу став найбільш відкритим у світі.

"Для відкритих даних в Україні вкрай важливою є публікація номеру реєстрації ФОП, адже цей параметр дозволяє об’єднувати всю інформацію про підприємців в Україні. Наявність номеру реєстрації ФОП дозволить зробити іншим державним органам новий крок у відкритті даних. Наприклад, ДПС зможе надати інформацію про податкові борги та податковий статус, і при цьому зберегти персональні дані підприємців", — повідомив засновник Олексій Іванкін.

Повний реєстр планується викладати у форматі відкритих даних один раз на тиждень.