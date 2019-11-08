Джек Ма сказав, чому готовий інвестувати в Україну

Засновник китайського інтернет-гіганта Alibaba Джек Ма зізнався, що йому подобається Україна за її відкритість та прагнення до змін.

Про це він заявив на Київському економічному міжнародному форумі, який стартував сьогодні в українській столиці, інформує БІЗНЕС.

"Я дуже люблю людей в Україні. Це дуже розумні люди. Відкритість цієї країни, культура — це те, що мені подобається. Ви маєте вірити в майбутнє, ви робите ці зміни", — сказав Ма, відповідаючи на питання, чи готовий інвестувати в Україну.

Він зазначив, що у світі є невелика кількість країн, які очолюють молоді політики. "Ви мало де побачите країну, що де президентові буде 40 з чимось років, прем`єру — 30 з чимось років. Багато міністрів мають по 28 років. У них немає досвіду. Але скажіть мені, хто має досвід майбутнього? Ніхто не має досвіду. майбутнього. Ми боремося за майбутнє. Давайте надихатися ним", — заявив мільярдер.

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Нагадаємо, 8 листопада у Києві розпочав роботу шостий Київський міжнародний економічний форум (КМЕФ). Головне питання цьогорічного заходу — майбутнє в мінливому світі. Джек Ма є спеціальним гостем заходу. Зокрема, під час свого виступу він порадив Україні інвестувати в маленькі бізнеси.