Зеленський – інвесторам: Україна – один з найцікавіших стартапів світу

Про це він заявив на Київському економічному міжнародному форумі, який стартував сьогодні в українській столиці, інформує БІЗНЕС.

Президент наголосив, що Україна – "один з найцікавіших та один з найпривабливіших стартапів на планеті Земля".

"Так, 28 років тут імітували важливі реформи, будували тіньову, непрозору систему – ми це знаємо. У результаті Україна стала таким собі економічним андердогом (невдахою). Але нова українська влада занадто амбітна, щоб миритися з таким непривабливим статусом", – сказав президент.

За його словами, коли дехто оцінює шанси України як невисокі, це ще більше мотивує владу. "Коли нас недооцінюють – все це додає нам адреналіну, рішучості та сили для потужного економічного стрибка", – зазначив Зеленський.

На його думку, головним капіталом України є її громадяни. "Саме люди є нашим найбільшим капіталом. Це той "made in Ukraine", яким ми пишаємось і який надає нам конкурентну перевагу...Їхні таланти, вміння, їхній інтелект, їхній розум. Мені здається, що це наш найбільший скарб, і так було завжди. Але ми це недооцінювали", – наголосив глава держави.

Він нагадав, що саме українці подарували людству перший вертоліт, ракетний двигун і штучний супутник Землі, зробили прообрази рентгена й компакт-диска, винайшли поштовий індекс, технологію електричного трамваю, збудували найбільший у світі літак, а також створили сервіси PayPal та WhatsApp.

Зеленський також зауважив, що сучасна глобальна економіка фактично є економікою талантів, а економічне зростання у світі відбувається переважно за рахунок інновацій.

"Українці готові ставати першопрохідцями, українці вміють дивитися у майбутнє і розуміють потреби завтрашнього дня. Українці дуже талановиті, працьовиті, креативні та сміливі. І це саме те, що потрібно вашим інвестиціям. Тож інвестуйте в людей. Інвестуйте в нашу молодь. Інвестуйте в українські стартапи, малий та середній бізнес, у кожного українця", – звернувся глава держави до учасників форуму.

Нагадаємо, 8 листопада у Києві розпочав роботу шостий Київський міжнародний економічний форум (КМЕФ). Головне питання цьогорічного заходу — майбутнє в мінливому світі. Джек Ма є спецальним гостем заходу.