"Інвестуйте у маленькі бізнеси": Джек Ма дав пораду Україні

Про це він заявив на Київському економічному міжнародному форумі, який стартував сьогодні в українській столиці, інформує БІЗНЕС.

"Моя порада країні, людям — розвивайте приватний сектор, довіряйте підприємцям", — сказав Ма.

Він вважає, що Україна не має копіювати успіхи інших країх, великих корпорацій, а створювати своє унікальне бізнес-середовище. "Україна не може собі дозволити копіювати успіх інших країн. Жодна країна не може собі цього дозволити, тому що ми з вами сьогодні потрапили в нову еру...Інвестуйте в маленькі і середні бізнеси, інвестуйте в молодих людей. Це ключ до розвитку", — закликав мільярдер.

Нагадаємо, 8 листопада у Києві розпочав роботу шостий Київський міжнародний економічний форум (КМЕФ). Головне питання цьогорічного заходу — майбутнє в мінливому світі. Джек Ма є спецальним гостем заходу.