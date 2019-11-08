В "Укренерго" попереджають про нові обмеження у роботі електростанцій

Про це заявив під час пресконференції в.о. голови правління "Укренерго" Всеволод Ковальчук, інформує БІЗНЕС.

За його словами на відомство почалася інформаційна атака з боку ЗМІ та окремих політиків через відновлення імпорту електроенергії із РФ і вимушене обмеження потужності відновлюваних джерел енергії на трьох великих вітроелектространціях – "Ботієвської", "Орловської" і "Приморської" 5 листопада. Ковальчук наголосив, що імпортування електроенергії із РФ можна заборонити лише законодавчо і обмеження робот джерел вітроелектромтанцій не є політичним, а було вимушеним рішенням.

"Імпорт із РФ електроенергії можна сприймати абсолютно по-різному. Ми імпортуємо велику кількість різних ресурсів із РФ, імпортували раніше і після того як почалася агресія. Якщо буде прийнято загальнополітичне рішення чи інше санкційне обмеження тоді ми припинемо імпорт, але поки закон дозволяє імпорт із РФ. Тому поки немає злочину у цьому факту. Імпорт є юридично можливим поки він не буде прямо забороненим", – заявив Ковальчук.

Він також наголосив, що з того моменту як відновився імпорт співпало ще кілька факторів, які призвели до обмеження робот вітроелектростанцій.

"Перший фактор – той, що ми маємо аномально теплу осінь, це означає, що рівень споживання менший ніж в цю саму дату у будь-який попередній рік. Другий момент – опалювальний сезон у нас починається по сигналу і велика кількість енергоцентралей вже працює і виробляє електричну енергію і залежить від теплового режиму роботи. Третій чинник – це частка відновлювальних джерел, яка зросла і це буде продовжуватись. Темпи приросту встановленої потужності ростуть в геометричній прогресії в цьому році. Цієї осені у вересні ми вперше відчули суттєвий вплив частки, що зросла, вітрових і сонячних електростанцій до 2500 МВт одномоментної видачі в мережу потужностей вітрових і сонячних електростанцій", – сказав Ковальчук.

Глава "Укренерго" відмітив, що наразі немає жодних складових нормально прогнозувати виробіток електроенергії на наступний день бо станції "зеленої" енергетики погано прогнозовані і не несуть жодної відповідальності за дисбаланс.

"І в вересні було значно занижені прогнози реалізації. Гарантований покупець продав значно менший обсяг електричної енергії, ніж фактично поступало в мережу від сонячних і вітряних електростанцій. І це призвело до необхідності екстреного розвантаження великої кількості блоків теплової генерації. Ми як "Укренерго" відчули суттєвий політичний тиск тому що у нас є різні власники – держава і власники теплових електростанцій, які вважали, що ми дискредитуємо одних проти інших і відключаємо тільки певні блоки",– пояснив він.

За словами Ковальчука, в ніч на 5 листопада в об'єднану енергосистему України з Білорусі та Росії імпортували 1,216 МВт. "Наші диспетчери використали всі можливості зсуву на більш пізні години включення блоків теплових станцій, зменшення до мінімальної потужності кожної одиниці, яка залишалася в роботі і ми все рівно мали 400 МВт перевиробництва електроенергії. У нас не було іншого виходу, крім як надати команду або розвантаження блоку АЕС,але це було б на більш тривалий період, або короткостроково обмежити потужності великих вітрових станцій. Що ми і зробили, один раз на 16 хв другий раз на 30 хв", – розповів Ковальчук.

Він наголосив, що згідно із законом, "Укренерго" не має права повність зупинити імпорт чи експорт електроенергії без попередження мінімум за 1 день, термінова зупинка нестиме фінансові наслідки та економічні санкції.

"Якщо б ми йшли лише по аварійних командах, не обмежуючи потужності – це призвело б до подвійної оплати з боку споживачів: звичайної ринкової ціни і плюс оплачена електроенергія за невироблену і не відпущену мережу на сонячних і вітрових електростанціях", – сказав очільник "Укренерго".

Ці конкретні 20 тисяч Квт/год, які недовиробляли обійшлися у відносно невелику суму, мова йде про десятки тисяч гривень, зазначив Ковальчук.

"Але біда буде набагато більшою починаючи із кінця квітня -початку травня 2020 року. Ми вже раніше про цей прогноз повідомляли неодноразово, зверталися до уряду, міністерства з проханням прискорити імплементацію створення нових балансуючих потужностей, засоби регулювання попитом, впорядкувати законодавство по інвестиціям у відновлювальні джерела. На жаль, ситуація за 1,5 роки суттєво не змінилася. І на травень 2020 року встановлена потужність вітрових і сонячних електростанцій може наблизитися до 5,5,- 6 тисяч МВт. У нашому режимі одномоментно може бути видачі 4,5 -5 тисяч МВт. Це буде дуже серйозний негативний вплив і нам в будь-якому разі доведеться вводити засоби обмеження видачі потужностей. Альтернативою буде обмеження видачі потужностей АЕС на досить тривалий термін , на тижні.

Попередні розрахунки показують, що від 8 до 10% річного еквіваленту виробництва цих електростанцій не буде прийнято мережею в разі введення цих обмежень. Якщо це буде оплачувана енергія, то треба розуміти, що 10% енергії, яка не поступила,все рівно буде оплачена і це вже будуть суттєві витрати.

Нагадаємо, що імпорт із РФ після чотирирічної перерви став можливим унаслідок внесення правки в ухвалений 18 вересня закон України "Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії". Ініціатором правки був член фракції "Слуга народу", керівник комітету ВР із питань енергетики Андрій Герус. Член комітету Олексій Кучеренко стверджував, що правку Геруса внесено з порушенням регламенту Ради.

Наталія Софієнко, БІЗНЕС