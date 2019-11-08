В "Укренерго" попереджають про нові обмеження у роботі електростанцій

Навесні 2020 року "Укренерго" доведеться знову вводити засоби обмеження видачі потужностей на електростанціях через надлишок електроенергії.
Про це заявив під час пресконференції в.о. голови правління "Укренерго" Всеволод Ковальчук, інформує БІЗНЕС.
За його словами на відомство почалася інформаційна атака з боку ЗМІ та окремих політиків через відновлення імпорту електроенергії із РФ і вимушене обмеження потужності відновлюваних джерел енергії на трьох великих вітроелектространціях – "Ботієвської", "Орловської" і "Приморської" 5 листопада. Ковальчук наголосив, що імпортування електроенергії із РФ можна заборонити лише законодавчо і обмеження робот джерел вітроелектромтанцій не є політичним, а було вимушеним рішенням.
"Імпорт із РФ електроенергії можна сприймати абсолютно по-різному. Ми імпортуємо велику кількість різних ресурсів із РФ, імпортували раніше і після того як почалася агресія. Якщо буде прийнято загальнополітичне рішення чи інше санкційне обмеження тоді ми припинемо імпорт, але поки закон дозволяє імпорт із РФ. Тому поки немає злочину у цьому факту. Імпорт є юридично можливим поки він не буде прямо забороненим", – заявив Ковальчук.
Він також наголосив, що з того моменту як відновився імпорт співпало ще кілька факторів, які призвели до обмеження робот вітроелектростанцій.
"Перший фактор – той, що ми маємо аномально теплу осінь, це означає, що рівень споживання менший ніж в цю саму дату у будь-який попередній рік. Другий момент – опалювальний сезон у нас починається по сигналу і велика кількість енергоцентралей вже працює і виробляє електричну енергію і залежить від теплового режиму роботи. Третій чинник – це частка відновлювальних джерел, яка зросла і це буде продовжуватись. Темпи приросту встановленої потужності ростуть в геометричній прогресії в цьому році. Цієї осені у вересні ми вперше відчули суттєвий вплив частки, що зросла, вітрових і сонячних електростанцій до 2500 МВт одномоментної видачі в мережу потужностей вітрових і сонячних електростанцій", – сказав Ковальчук.
Глава "Укренерго" відмітив, що наразі немає жодних складових нормально прогнозувати виробіток електроенергії на наступний день бо станції "зеленої" енергетики погано прогнозовані і не несуть жодної відповідальності за дисбаланс.
"І в вересні було значно занижені прогнози реалізації. Гарантований покупець продав значно менший обсяг електричної енергії, ніж фактично поступало в мережу від сонячних і вітряних електростанцій. І це призвело до необхідності екстреного розвантаження великої кількості блоків теплової генерації. Ми як "Укренерго" відчули суттєвий політичний тиск тому що у нас є різні власники – держава і власники теплових електростанцій, які вважали, що ми дискредитуємо одних проти інших і відключаємо тільки певні блоки",– пояснив він.
За словами Ковальчука, в ніч на 5 листопада в об'єднану енергосистему України з Білорусі та Росії імпортували 1,216 МВт. "Наші диспетчери використали всі можливості зсуву на більш пізні години включення блоків теплових станцій, зменшення до мінімальної потужності кожної одиниці, яка залишалася в роботі і ми все рівно мали 400 МВт перевиробництва електроенергії. У нас не було іншого виходу, крім як надати команду або розвантаження блоку АЕС,але це було б на більш тривалий період, або короткостроково обмежити потужності великих вітрових станцій. Що ми і зробили, один раз на 16 хв другий раз на 30 хв", – розповів Ковальчук.
Він наголосив, що згідно із законом, "Укренерго" не має права повність зупинити імпорт чи експорт електроенергії без попередження мінімум за 1 день, термінова зупинка нестиме фінансові наслідки та економічні санкції.
"Якщо б ми йшли лише по аварійних командах, не обмежуючи потужності – це призвело б до подвійної оплати з боку споживачів: звичайної ринкової ціни і плюс оплачена електроенергія за невироблену і не відпущену мережу на сонячних і вітрових електростанціях", – сказав очільник "Укренерго".
Ці конкретні 20 тисяч Квт/год, які недовиробляли обійшлися у відносно невелику суму, мова йде про десятки тисяч гривень, зазначив Ковальчук.
"Але біда буде набагато більшою починаючи із кінця квітня -початку травня 2020 року. Ми вже раніше про цей прогноз повідомляли неодноразово, зверталися до уряду, міністерства з проханням прискорити імплементацію створення нових балансуючих потужностей, засоби регулювання попитом, впорядкувати законодавство по інвестиціям у відновлювальні джерела. На жаль, ситуація за 1,5 роки суттєво не змінилася. І на травень 2020 року встановлена потужність вітрових і сонячних електростанцій може наблизитися до 5,5,- 6 тисяч МВт. У нашому режимі одномоментно може бути видачі 4,5 -5 тисяч МВт. Це буде дуже серйозний негативний вплив і нам в будь-якому разі доведеться вводити засоби обмеження видачі потужностей. Альтернативою буде обмеження видачі потужностей АЕС на досить тривалий термін , на тижні.
Попередні розрахунки показують, що від 8 до 10% річного еквіваленту виробництва цих електростанцій не буде прийнято мережею в разі введення цих обмежень. Якщо це буде оплачувана енергія, то треба розуміти, що 10% енергії, яка не поступила,все рівно буде оплачена і це вже будуть суттєві витрати.
Нагадаємо, що імпорт із РФ після чотирирічної перерви став можливим унаслідок внесення правки в ухвалений 18 вересня закон України "Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії". Ініціатором правки був член фракції "Слуга народу", керівник комітету ВР із питань енергетики Андрій Герус. Член комітету Олексій Кучеренко стверджував, що правку Геруса внесено з порушенням регламенту Ради.
Наталія Софієнко, БІЗНЕС