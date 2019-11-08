Зеленський домовився з тютюновиробниками про робочі групи щодо скандальної поправки

Президент України Володимир Зеленський обговорив з керівниками чотирьох найбільших тютюнових компаній ініціативу законодавчого регулювання торговельної націнки на сигарети та домовився створити робочі групи з цього питання.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА).

Йдеться про законопроєкт №1049 та поправку №8 в його тексті стосовно запровадження фіксованої торговельної націнки на сигарети.

Представники бізнесу заявляють, що положення, які містить цей документ, носять дискримінаційний характер та порушують принципи вільної торгівлі.

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В ЄБА наголосили, що ця зустріч стала початком конструктивного діалогу між бізнесом та владою в контексті тютюнової галузі. "Результатом такого діалогу мають стати більш передбачувані правила гри як для існуючих суб’єктів підприємництва в Україні, так і для потенційних інвесторів, забезпечення можливостей для розвитку виробництва тютюнових компаній та перспектив створення нових робочих місць, збільшення експорту тютюнових виробників", – наголошують в Асоціації.

Учасники зустрічі погодилися продовжити обговорення конкретних питань в спеціально створених робочих групах, які будуть оголошені найближчим часом.

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