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08
Пт., лист.
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Зеленський домовився з тютюновиробниками про робочі групи щодо скандальної поправки

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Президент України Володимир Зеленський обговорив з керівниками чотирьох найбільших тютюнових компаній ініціативу законодавчого регулювання торговельної націнки на сигарети та домовився створити робочі групи з цього питання.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА).

Йдеться про законопроєкт №1049 та поправку №8 в його тексті стосовно запровадження фіксованої торговельної націнки на сигарети.

Представники бізнесу заявляють, що положення, які містить цей документ, носять дискримінаційний характер та порушують принципи вільної торгівлі. 

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В ЄБА наголосили, що ця зустріч стала початком конструктивного діалогу між бізнесом та владою в контексті тютюнової галузі. "Результатом такого діалогу мають стати більш передбачувані правила гри як для існуючих суб’єктів підприємництва в Україні, так і для потенційних інвесторів, забезпечення можливостей для розвитку виробництва тютюнових компаній та перспектив створення нових робочих місць, збільшення експорту тютюнових виробників", – наголошують в Асоціації.

Учасники зустрічі погодилися продовжити обговорення конкретних питань в спеціально створених робочих групах, які будуть оголошені найближчим часом.

Нагадаємо:

  • 3 жовтня Комітет Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики поспішно підтримав внесену до законопроєкту №1049 поправку №8, яка не пов’язана із темою документу і фактично позбавляє підприємства тютюнової галузі права самостійно визначати ціни на тютюнові вироби, а також вводить примусовий порядок розподілу доходів від реалізації тютюнових виробів між учасниками ринку.
  • 4 жовтня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №1049  у другому читанні та в цілому.
  • 9 жовтня керівники асоціації Укртютюн, компаній Філіп Морріс Україна, British American Tobacco Україна, Japan Tobacco International Україна, Imperial Tobacco в Україні заявили про можливість скорочення виробництва та подальшого закриття фабрик в Україні через ухвалення Верховною Радою законодавчої норми про державне регулювання торговельної націнки на їхні товари.
  • 18 жовтня British American Tobacco зупинила фабрику у Прилуках.
  • 23 жовтня Кабінет міністів під час зустрічі з тютюновими компаніями підтримав скасування норми про регулювання цін на тютюновому ринку.
  • 4 жовтня Українська асоціація виробників тютюнових виробів "Укртютюн" звернулася до президента України Володимира Зеленського із закликом вилучити із законопроєкту №1049 "тютюнову" правку. Також з відповідним зверненням до президента звернулася ЄБА.

 

Володимир Зеленський Законопроєкт тютюновиробники