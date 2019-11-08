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08
Пт., лист.
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"Ми захищатимемо інвестиції": Зеленський після скандалу з австрійською Head зустрівся з її керівником

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Президент України Володимир Зеленський запевняє, що захист інвестицій, які надходять в Україну, є пріоритетом для української влади.

Про це він заявив під час зустрічі з Йоганом Еліашем, головним виконавчим директором компанії Head – відомого виробника спортивного спорядження, інформує БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу глави держави.

Зеленський привітав інвестора з початком будівництва заводу Head в Україні. "Ми дуже раді, тому що це серйозні інвестиції великої компанії в Україну. Це дуже важливо, і ми захищатимемо всі інвестиції. Це для нас є пріоритетом", – сказав президент.

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Зі свого боку, Еліаш зазначив, що Україна має великі можливості для залучення іноземних інвестицій. "Україна сьогодні – це місце для інвестицій", – переконаний головний виконавчий директор Head. 

Нагадаємо:

Довідка: Head International Holding GmbH — австрійська корпорація, що виробляє спортивне спорядження для зимових видів спорту, тенісу та підводного плавання з аквалангом. Виробництво компанії розташовано в Австрії, Чехії, Болгарії, Китаї. Компанія присутня у 85 країнах світу.

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