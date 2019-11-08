"Ми захищатимемо інвестиції": Зеленський після скандалу з австрійською Head зустрівся з її керівником

Президент України Володимир Зеленський запевняє, що захист інвестицій, які надходять в Україну, є пріоритетом для української влади.
Про це він заявив під час зустрічі з Йоганом Еліашем, головним виконавчим директором компанії Head – відомого виробника спортивного спорядження, інформує БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу глави держави.
Зеленський привітав інвестора з початком будівництва заводу Head в Україні. "Ми дуже раді, тому що це серйозні інвестиції великої компанії в Україну. Це дуже важливо, і ми захищатимемо всі інвестиції. Це для нас є пріоритетом", – сказав президент.
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Зі свого боку, Еліаш зазначив, що Україна має великі можливості для залучення іноземних інвестицій. "Україна сьогодні – це місце для інвестицій", – переконаний головний виконавчий директор Head.
Нагадаємо:
- У вересні 2019 року австрійська компанії Head International Holding GmbH розпочала будівництво заводу з виробництва спортивного спорядження у Вінниці. Згідно з планом, у процесі будівництва українська компанія UBC має перенести заводи Head з Естонії, Чехії, Німеччини, Австрії та Словаччини на один майданчик до Вінниці. Завод планується збудувати протягом 2019–2021 років. Він вироблятиме лижі, лижні кріплення та лижні черевики.
- На початку листопада стало відомо, що компанії Head виставили рахунок за підключення нового заводу до електроенергії на 1,6 млн євро.
Довідка: Head International Holding GmbH — австрійська корпорація, що виробляє спортивне спорядження для зимових видів спорту, тенісу та підводного плавання з аквалангом. Виробництво компанії розташовано в Австрії, Чехії, Болгарії, Китаї. Компанія присутня у 85 країнах світу.