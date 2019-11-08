"Ми захищатимемо інвестиції": Зеленський після скандалу з австрійською Head зустрівся з її керівником

Президент України Володимир Зеленський запевняє, що захист інвестицій, які надходять в Україну, є пріоритетом для української влади.

Про це він заявив під час зустрічі з Йоганом Еліашем, головним виконавчим директором компанії Head – відомого виробника спортивного спорядження, інформує БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу глави держави.

Зеленський привітав інвестора з початком будівництва заводу Head в Україні. "Ми дуже раді, тому що це серйозні інвестиції великої компанії в Україну. Це дуже важливо, і ми захищатимемо всі інвестиції. Це для нас є пріоритетом", – сказав президент.

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Зі свого боку, Еліаш зазначив, що Україна має великі можливості для залучення іноземних інвестицій. "Україна сьогодні – це місце для інвестицій", – переконаний головний виконавчий директор Head.

Нагадаємо:

У вересні 2019 року австрійська компанії Head International Holding GmbH розпочала будівництво заводу з виробництва спортивного спорядження у Вінниці. Згідно з планом, у процесі будівництва українська компанія UBC має перенести заводи Head з Естонії, Чехії, Німеччини, Австрії та Словаччини на один майданчик до Вінниці. Завод планується збудувати протягом 2019–2021 років. Він вироблятиме лижі, лижні кріплення та лижні черевики.

На початку листопада стало відомо, що компанії Head виставили рахунок за підключення нового заводу до електроенергії на 1,6 млн євро.

Довідка: Head International Holding GmbH — австрійська корпорація, що виробляє спортивне спорядження для зимових видів спорту, тенісу та підводного плавання з аквалангом. Виробництво компанії розташовано в Австрії, Чехії, Болгарії, Китаї. Компанія присутня у 85 країнах світу.