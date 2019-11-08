У столиці стартував Київський міжнародний економічний форум (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Сьогодні, 8 листопада, в українській столиці розпочав роботу шостий Київський міжнародний економічний форум (КМЕФ). Головне питання цьогорічного заходу — майбутнє в мінливому світі.

Журнал БІЗНЕС виступає медіапарнером заходу.

КМЕФ — це головна платформа для представників бізнесу, економістів, вчених та інвесторів, в рамках якої обговорюються глобальні тренди, формується вектор розвитку на 2020 рік, встановлюються нові бізнес-контакти та зміцнюються партнерські відносини.

Доповідачі КМЕФ-2019 розкажуть про швидкі зміни економіки під впливом технологій. Підприємці, топ-менеджмент, аналітики та стратеги компаній, а також керівники міжнародних організацій дадуть відповідь на головне питання: що таке четверта промислова революція і як до неї підготуватися?

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Зокрема, у межах заходу своїм баченням майбутнього фінансової світової системи поділяться:

Роберт Купман — головний економіст Світової Організації Торгівлі;

Джованні Сальветті — керуючий директор міжнародної банківської групи Rothschild в країнах СНД;

Вазіль Худак — віцепрезидент Європейського інвестиційного банку;

Йохан Еліаш — шведський бізнесмен-мільярдер, голова і виконавчий директор компанії Head.

Спеціальним гостем цьогорічного КМЕФ стане засновник інтернет-імперії Alibaba Group, всесвітньо відомий бізнес-гуру Джек Ма, який відкриє перший день Форуму. Його виступ пройде в формі годинного діалогу. Модератором панелі виступить британський журналіст, екс-телеведучий BBC World Нік Гоуінг.

Крім того, на запрошення спільноти БІЗНЕС100 на КМЕФ приїдуть впливовий світовий експерт з питань побудови та просування національних брендів, голова Міжнародної асоціації брендингу територій Роберт Говерс, а також всесвітньо відомий експерт, співзасновник авторитетної консалтингової компанії Reputation Institute Ніколас Тред.